Стив Уиткоф с оферта към Путин за край на войната

Оферта за край на войната в Украйна дава днес Стив Уиткоф на ручкия президент Владимир Путин. Специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп пристига днес в Санкт Петербург, за да запознае руския президент Владимир Путин с мирните предложения от Осло.

Украйна, Европа и Съединените щати приветстваха като продуктивни консултациите в Осло за прекратяване на войната с Русия. Украйна не губи войната, но иска да я прекрати възможно най-скоро, заяви украинският президент Володимир Зеленски.

Финландският президент Александер Стуб заяви, че разговорите са били конструктивни и е постигнато разбиране по някои елементи от бъдещо мирно споразумение между Русия и Украйна, но призова за търпение, предаде БНР. Според анонимен източник от американската делегация Украйна е представила в норвежката столица "нови идеи".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп пък предупреди, че ако споразумение не бъде сключено сега, положението на Украйна ще стане по-лошо, защото Русия имала много хора, а Америка и Европа били уморени да поддържат Киев. "Украйна трябва да иска да бъде намерено решение на тази война", каза Тръмп.

В същото време Русия атакува Харков, втория по големина град в Украйна. Двама души са загинали, съобщи областният управител. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за поразени транспортна инфраструктура в украинската столица след руска атака с дронове.