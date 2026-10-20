Зеленски кацна в Осло. Търси Кушнер и Уиткоф

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Норвегия. Очаква се в Осло той да разговаря с американските специални пратеници в момент, когато отношенията между Киев и Вашингтон са се влошили значително, предаде Франс прес, като се позова на снимки на Норвежкото телеграфно бюро.

Очаква се Уиткоф да разговаря и с представители на групата Е4, в която влизат Великобритания, Франция, Германия и Полша. Вероятно ще присъстват още и представители на Европейския съюз и НАТО.

В норвежката столица Зеленски ще се срещне със специалния пратеник на американския президент Стив Уиткоф и с неговия колега Джаред Кушнер, който ще участва дистанционно.

Програмата на украинския лидер включва разговори и с норвежкия министър-председател Юнас Гар Стьоре и финландския президент Александър Стуб.

От своя страна и в Кремъл очакват в близко бъдеще да бъде организирана среща, но в Русия, между президента Владимир Путин и специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф за обсъждане на мирния процес за Украйна, предаде Ройтерс.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред журналисти, че при срещата си с Путин Уиткоф може да го информира за позициите на украинската и европейските страни, след като мине срещата в Норвегия, съобщи БТА.

Той не предостави допълнителни подробности. Някои американски медии съобщиха, че утре Уиткоф може да се срещне с Путин в Санкт Петербург.

Междувременно Песков отбеляза още, че се работи за облекчаване на хуманитарната ситуация в контролирания от Русия град Олешки в Южна Украйна, където жители съобщават за задълбочаваща се продоволствена криза.

Говорителят на Кремъл добави, че президентът Владимир Путин е обсъдил ситуацията в Олешки с американския президент Доналд Тръмп и го е информирал, че руският омбудсман по въпроса. В телефонен разговор в петък с папа Лъв XIV Путин заяви, че подкрепя инициатива на Ватикана за подпомагане на доставките на помощи за цивилното население в Олешки и е готов да сътрудничи по въпроса.

Русия и Украйна взаимно се обвиняват, че не допускат доставянето на помощи за жителите на града, който украинските сили се опитват да си върнат, отбелязва Ройтерс.