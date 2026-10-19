Тръмп с тежки думи за Зеленски

Президентът на САЩ Доналд Тръмп защити подхода си към войната в Украйна, като заяви, че не иска да „отблъсне Русия от масата за преговори“, докато се опитва да постигне мир, предаде ДПА.

„Постига се голям напредък в усилията за прекратяване на войната“, написа Тръмп в своята платформа „Трут Соушъл“. Той спомена и „текущи преговори за заложници“ – вероятно визирайки пленниците, държани от воюващите страни, но не предостави подробности.

Тръмп също така обвини украинския президент Володимир Зеленски, че не иска да сложи край на войната. Визирайки финансовата подкрепа, която Украйна е получила от Европа и от бившия президент на САЩ Джо Байдън, Тръмп написа, че Зеленски „не иска да прекрати тази война, а вероятно никога не е и искал“.

Тръмп отново разкритикува украинските удари по руските рафинерии за дизелово гориво, като обвини Украйна за глобалния недостиг на дизел. Критиците го обвиняват, че се опитва да отклони вниманието от последствията на войната с Иран.

Цените на горивата се повишиха рязко от началото на войната с Иран, което поставя Тръмп под натиск преди изборите за Конгрес.

Тръмп похвали Русия за износа на милиони барели дизел на ниски цени. Преди около седмица и половина той неочаквано обяви, че Русия ще достави стотици хиляди тонове дизел за САЩ и световните пазари.

Вашингтон временно спря санкциите върху руските горива, докато Москва частично отмени забраната си за износ на дизел. Вече има съобщения за първоначални доставки, макар че мащабът им остава неясен.