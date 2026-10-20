Тръмп отправи мощен призив към Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова днес Украйна да се съгласи на споразумение за слагане на край на войната с Русия.

"Украйна трябва да иска да бъде намерено решение на тази война", каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет.

Президентът на САЩ заяви това след днешната среща в Осло между неговия специален пратеник Стив Уиткоф и украинския си колега Володимир Зеленски, посветена именно на търсенето на дипломатическо решение на конфликта.

Тръмп каза още, че е поставил пред руския президент Владимир Путин въпроса за Стивън Хъбард - пенсиониран американски учител, задържан от Москва, и намекна, че скоро може да има развитие по случая.