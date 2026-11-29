Петгодишно момче е пострадало при атака с руски безпилотен летателен апарат в село Збиранка, северно от Лвов. Детето е било настанено в болница, съобщи кметът на Лвов Андрей Садовий.

Взривната вълна избила прозорец, а осколки от стъклото наранили детето.

Атаката е повредила четири къщи в района на вилни кооперации, като покривът на една от тях е сериозно засегнат.

В 20:04 часа кметът е съобщил за руски реактивен дрон, насочващ се към Лвов.

След това в областта е била обявена въздушна тревога.

В съобщението не се посочват данни за други пострадали или за загинали.

Случаят идва по-малко от два месеца след като руски реактивен безпилотен апарат беше свален край Лвов. На 10 октомври украинските Военновъздушни сили съобщиха, че дронът се движи към Виники и Лвов, а по-късно местните власти уточниха, че е унищожен в близост до града. Тогава не бяха съобщени жертви, пострадали или разрушения.

При една от най-тежките атаки срещу Лвов, на 4 септември 2024 г., загинаха седем души, сред които и деца.

Десетки жилищни сгради бяха повредени, включително обекти с историческа стойност.

Само преди девет дни, на 20 ноември 2026 г., при руска атака срещу Лвов загинаха двама души, а десет бяха ранени. Бяха нанесени щети на железопътна гара, общежитие и детска площадка. Пораженията върху енергийната инфраструктура предизвикаха смущения в движението на градския електротранспорт и водоснабдяването.

В началото на ноември руски въздушни атаки нанесоха материални щети и в няколко населени места в околностите на Лвов. Бяха повредени жилищни сгради, складови помещения и автомобили.

Кметът на Лвов публикува в социалните мрежи снимки от последната атака, показващи пораженията върху жилищните сгради. Към момента местните власти не са предоставили допълнителна информация за състоянието на петгодишното момче и тежестта на нараняванията му.