Силни северни и североизточни ветрове нарушиха фериботния транспорт в Гърция. Причина за спирането им станаха и огромните вълни, които са опасни за корабоплаването.

Според Националната метеорологична служба на Гърция силата на ветровете в Егейско море на места ще достигне 9-10 степени по скалата на Бофорт, което означава скорост до 102 км/ч. В Йонийско море се очакват ветрове със скорост до 74 км/ч.

Властите обявиха червен код за опасно време в редица райони на страната.

Спряха фериботите и до остров Тасос

Сред засегнатите дестинации са и някои от най-популярните сред българските туристи гръцки острови.

Преустановено е движението на фериботите по следните линии:

• Кавала - Принос (Тасос);

• Керамоти - Лименас (Тасос);

• Александруполис - Самотраки;

• Волос - Спорадските острови;

• Рио - Антирио;

• Аргостоли - Ликсури (Кефалония).

Забрана за отплаване е въведена и в трите големи пристанища в района на Атина - Пирея, Рафина и Лаврио.

Отменени са курсове до островите Родос, Кос, Хиос, Лесбос, Андрос, Тинос и Миконос. Нарушени са и транспортните връзки с островите в Сароническия залив.

Проливни дъждове и обилни снеговалежи

Освен бурните ветрове и морското вълнение, бурята "Аргос" носи със себе си проливни дъждове и снеговалежи.

Сред най-засегнатите райони са Атина и област Атика, остров Евия, Източна Тесалия и части от полуостров Пелопонес. В Северна и Централна Гърция се очакват обилни снеговалежи в планинските и някои полупланински райони.

Гръцките власти призоваха населението да ограничи пътуванията, които не са наложителни, заради опасността от наводнения и други последици от лошото време.

Лошото време ще продължи и в понеделник

Според прогнозите неблагоприятните метеорологични условия ще се запазят и на 30 ноември. В южните части на Егейско море ветровете отново могат да достигнат 10 степени по скалата на Бофорт, а проливните дъждове ще обхванат и остров Крит.

На пътуващите се препоръчва да се свържат предварително с фериботните компании и пристанищните власти, тъй като са възможни допълнителни анулирания на курсове.