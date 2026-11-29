Силни северни и североизточни ветрове нарушиха фериботния транспорт в Гърция. Причина за спирането им станаха и огромните вълни, които са опасни за корабоплаването.
Според Националната метеорологична служба на Гърция силата на ветровете в Егейско море на места ще достигне 9-10 степени по скалата на Бофорт, което означава скорост до 102 км/ч. В Йонийско море се очакват ветрове със скорост до 74 км/ч.
Властите обявиха червен код за опасно време в редица райони на страната.
Спряха фериботите и до остров Тасос
Сред засегнатите дестинации са и някои от най-популярните сред българските туристи гръцки острови.
Преустановено е движението на фериботите по следните линии:
• Кавала - Принос (Тасос);
• Керамоти - Лименас (Тасос);
• Александруполис - Самотраки;
• Волос - Спорадските острови;
• Рио - Антирио;
• Аргостоли - Ликсури (Кефалония).
Забрана за отплаване е въведена и в трите големи пристанища в района на Атина - Пирея, Рафина и Лаврио.
Отменени са курсове до островите Родос, Кос, Хиос, Лесбос, Андрос, Тинос и Миконос. Нарушени са и транспортните връзки с островите в Сароническия залив.
Проливни дъждове и обилни снеговалежи
Освен бурните ветрове и морското вълнение, бурята "Аргос" носи със себе си проливни дъждове и снеговалежи.
Сред най-засегнатите райони са Атина и област Атика, остров Евия, Източна Тесалия и части от полуостров Пелопонес. В Северна и Централна Гърция се очакват обилни снеговалежи в планинските и някои полупланински райони.
Гръцките власти призоваха населението да ограничи пътуванията, които не са наложителни, заради опасността от наводнения и други последици от лошото време.
Лошото време ще продължи и в понеделник
Според прогнозите неблагоприятните метеорологични условия ще се запазят и на 30 ноември. В южните части на Егейско море ветровете отново могат да достигнат 10 степени по скалата на Бофорт, а проливните дъждове ще обхванат и остров Крит.
На пътуващите се препоръчва да се свържат предварително с фериботните компании и пристанищните власти, тъй като са възможни допълнителни анулирания на курсове.