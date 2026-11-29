Руски милиардери, демонстрирали години наред лоялност към Владимир Путин, губят бизнес империи заради ускоряващата се национализация на частни компании в страната. Кремъл търси допълнителни източници за финансиране на войната в Украйна, а преразпределението на собствеността облагодетелства все по-тесен кръг от приближени до властта, пише "Уолстрийт джърнъл".

Процесът засяга както руски предприемачи, така и големи международни корпорации. Само през първата половина на 2026 г. по съдебен път в държавна собственост са преминали активи за над 10 млрд. долара.

Милиардери губят бизнес империите си

Сред най-ярките примери е бившият руски сенатор Вадим Мошкович, основател на един от най-големите агрохолдинги в страната - "Русагро". Бизнесменът участва в среща с Путин в Кремъл още в деня на началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. През тази година обаче негови активи на стойност стотици милиарди рубли бяха отнети в рамките на дело за измама.

Подобна е съдбата на милиардера Константин Струков, който беше награден с държавно отличие за приноса си към руската златодобивна промишленост. През миналата година той загуби контрола върху активи, сред които е и делът му в една от водещите златодобивни компании в Русия - "Южуралзолото".

Според анализ на британския институт "Чатъм хаус" от началото на войната в държавна собственост са преминали активи на приблизителна стойност 6,5 трилиона рубли. Само през 2025 г. руската Федерална агенция за управление на държавното имущество е отчела придобиването на най-малко 805 компании.

Национализация за милиарди

Данните на руската икономическа агенция АК&М показват мащаба на преразпределението на собствеността. През първото полугодие на 2026 г. стойността на отнетите по съдебен път активи достига 10,16 млрд. долара срещу 3,95 млрд. долара за същия период на миналата година, съобщава РБК.

Най-силно засегнат е селскостопанският сектор, където са национализирани пет бизнеса за общо 9,5 млрд. долара. Сред отнетите през последните години големи предприятия са също автомобилният дилър "Ролф", производителят на макаронени изделия "Макфа" и московското летище "Домодедово". Последното впоследствие беше придобито от структури на конкурентното летище "Шереметиево" за 873 млн. долара.

Натискът се засилва и върху чуждестранните инвеститори. През есента руските подразделения на "Нестле", "Ашан", "Метро" и "Джапан табако" бяха поставени под временно управление. Според справка на РБК, изготвена въз основа на президентските укази, от април 2023 г. до началото на ноември 2026 г. подобни мерки са приложени спрямо активите на 34 чуждестранни компании и групи, като в седем от случаите временното управление впоследствие е отменено.

Всяка трета рубла от бюджета отива за отбрана

На 27 ноември Съветът на федерацията одобри руския държавен бюджет за периода 2027-2029 г. За следващата година са заложени приходи от 43,3 трилиона рубли и разходи от 48,7 трилиона рубли. Очакваният бюджетен дефицит е 5,4 трилиона рубли, или 2,2% от брутния вътрешен продукт.

Най-голямото перо остава националната отбрана, за която са предвидени 17,15 трилиона рубли, или приблизително 209 млрд. долара, съобщава Асошиейтед прес. Това представлява увеличение с над 32% спрямо 2026 г. За сравнение, разходите за социална политика през следващата година са планирани в размер на 6,7 трилиона рубли, а за подкрепа на националната икономика - 4,62 трилиона рубли.