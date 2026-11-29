Пакистан изпраща военни части в Саудитска Арабия за укрепване на отбранителните способности на кралството на фона на продължаващите атаки на йеменските бунтовници хуси. Това обявиха днес пакистанските въоръжени сили, цитирани от Асошиейтед прес.

Решението идва само два дни след като Пакистан, Турция и Саудитска Арабия потвърдиха ангажиментите си за колективна сигурност в рамките на тристранния Отбранителен пакт от Мека. Междувременно турският президент Реджеп Тайип Ердоган приключи процедурата по ратификация на споразумението от страна на Анкара.

Официална церемония по изпращането на войските

Пакистанските военни бяха изпратени на официална церемония в събота, на която присъстваха министърът на отбраната Хаваджа Мухамад Асиф, саудитският посланик и висши представители на военното командване, съобщи Анадолската агенция. В изявление на въоръжените сили Исламабад потвърди ангажимента си за гарантиране на суверенитета и териториалната цялост на Саудитска Арабия, както и за защита на двете най-свещени за исляма джамии в Мека и Медина.

„Войските ще изпълняват възложените им задачи на територията на Саудитска Арабия в съответствие с договорените ангажименти и установената рамка за сътрудничество в сферата на отбраната“, се посочва в изявлението. Пакистанското военно командване не разкрива числеността на контингента, конкретните му задачи и продължителността на мисията.

Ердоган окончателно одобри отбранителния пакт

На 27 ноември в турския държавен вестник беше публикувано решението на президента Реджеп Тайип Ердоган за одобряване на тристранното споразумение за отбрана, съобщи Ройтерс. Турският парламент ратифицира документа още на 5 ноември. Анкара обмисля предоставянето на военна помощ на Рияд, но турските власти подчертават, че споразумението има отбранителен характер.

Отбранителният пакт беше подписан на 7 август в Мека от саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман, турския президент Реджеп Тайип Ердоган и пакистанския премиер Шахбаз Шариф. Основният принцип на споразумението е, че въоръжено нападение срещу една от трите държави ще се разглежда като нападение срещу всички тях.

Тристранният съюз надгражда двустранното споразумение за взаимна стратегическа отбрана, сключено между Саудитска Арабия и Пакистан през 2025 г. Пакистанското военно присъствие в кралството има десетилетна история, а двете страни поддържат активно сътрудничество в подготовката на военнослужещи.

Нови атаки срещу Саудитска Арабия

Решението за изпращане на подкрепления идва на фона на поредните ракетни атаки срещу кралството. В събота саудитските власти съобщиха за прехванати ракети, а хусите обявиха, че са атакували летището в Рияд и обекти от енергийната инфраструктура на страната, предаде Ройтерс. Военните действия между Саудитска Арабия и йеменските бунтовници бяха възобновени през юли тази година след продължителен период на относително затишие, започнал с примирието през 2022 г.

Исламабад същевременно продължава дипломатическите си усилия за намаляване на напрежението в Близкия изток. Заедно с Катар пакистанските власти работят за възобновяване на преговорите между Вашингтон и Техеран, след като през юни Пакистан посредничи за постигането на временно споразумение между двете страни.