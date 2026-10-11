САЩ удари товарен кораб край Иран. Ескалация в морето

Американски изтребител порази товарен кораб в Оманския залив, след като екипажът му се опитал да наруши военноморската блокада на Иран. Ударът, нанесен на 10 октомври, е извадил напълно от строя задвижващата система на плавателния съд, без да има пострадали хора. Това съобщи Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), цитирано от Ройтерс. Инцидентът идва на фона на засилващите се атаки срещу търговски кораби и рязкото намаляване на трафика през стратегическия Ормузки проток.

Ударът е нанесен в кърмата

Поразеният кораб е „Оушън Молика“, известен и като „Арика Сън“, който плава под панамски флаг. Според американските военни той е напуснал иранско пристанище и се е опитал да продължи през регионалните води, пренебрегвайки многократните предупреждения за блокадата.

Американски изтребител е използвал високоточен боеприпас, с който е поразил кърмата и е обездвижил плавателния съд. Според информацията на специализирания сайт „Марин Трафик“ корабът е предназначен за превоз на насипни товари.

Ройтерс отбелязва, че не е успял да получи коментар от оператора на кораба.

135 кораба са върнати от американските военни

В официалното си съобщение СЕНТКОМ разкрива и мащаба на операцията срещу корабоплаването към иранските пристанища. След възобновяването на блокадата на 14 юли американските сили са извадили от строя общо четири търговски кораба и са принудили други 135 да се върнат.

Според командването през същия период са унищожени и 10 танкера, свързани с мрежата за петролни доставки на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция.

Американските военни предупредиха всички моряци в Оманския залив и подходите към Ормузкия проток да спазват ограниченията, да следят навигационните съобщения и да поддържат връзка с военноморските сили на САЩ.

Ормузкият проток губи корабния трафик

Напрежението в района продължава да се засилва. Броят на корабите, преминаващи през Ормузкия проток, е спаднал до най-ниското си равнище от повече от два месеца.

През изминалата седмица атаките срещу танкери достигнаха най-високата си честота от началото на войната, започната от САЩ и Израел срещу Иран през февруари.

Това поражда сериозни опасения за международното корабоплаване и доставките на енергийни ресурси, като напрежението вече оказва натиск върху цените на суровия петрол.

Преди началото на войната през Ормузкия проток преминаваха количества петрол, равняващи се на около една пета от световното потребление.