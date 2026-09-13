Ад в Егейско море. Потъна кораб
Плавателният съд пътувал от Албания за Украйна, карал 8000 тона калцинирана сода
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Плавателният съд пътувал от Албания за Украйна, карал 8000 тона калцинирана сода
„BBC California“ плава под флага на Антигуа и Барбуда.
22 души чакали в лодка спасителните екипи
Руският товарен кораб "Прогрес М-21М" се скачи успешно с Международната космическа станция (МКС). Това стана благодарение на автоматичен режим, с нова...