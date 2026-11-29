Двама български граждани бяха арестувани на граничния пункт Кастаниес между Гърция и Турция, след като митническите власти откриха в автомобилите им близо 62 килограма канабис. Двете коли са с български регистрационни номера и са пътували към Турция. Задържаните са предадени на компетентната прокуратура, съобщиха официално от гръцката Независима служба за публични приходи (ААДЕ). Властите предполагат, че двамата българи може да са част от международен канал за трафик на наркотици.

Откриха 50 пакета с канабис

Според официалните данни на гръцките митнически власти, цитирани от вестниците "Катимерини" и "Прото тема", общото количество на иззетия необработен канабис е 61,7 килограма. В единия автомобил са открити 22 пакета, а в другия - 28, всеки с тегло около 1,25 килограма. Наркотикът е бил укрит на различни места в превозните средства, включително в багажниците и двигателните отделения.

Гръцките власти не разкриват дали проверката е извършена след предварително получена оперативна информация, или автомобилите са били спрени при обичайния граничен контрол.

Тежки наказания и глоби до 300 000 евро

Гръцкото законодателство предвижда сурови наказания за незаконно разпространение и транспортиране на наркотични вещества. Съгласно член 20 от Закона за наркотиците наказанието при основния състав на престъплението е най-малко осем години лишаване от свобода и глоба до 300 000 евро. При особено тежки случаи, включително професионален наркотрафик при определени утежняващи обстоятелства, законът допуска и доживотен затвор.

Поредна пратка с наркотици за Турция

Това не е първият случай на заловено голямо количество наркотици, транспортирани от България през граничния пункт Кастаниес. Справка в официалния архив на гръцката полиция показва, че на 26 септември 2025 г. при специализирана операция на същия пункт са конфискувани близо 20 килограма канабис и над 1,5 килограма синтетичен наркотик MDMA, предназначени за турския пазар.

На 13 юли същата година гръцките полицейски и митнически служители са заловили друга пратка от над 16 килограма канабис на същия граничен пункт. Гръцките власти осъществяват проверки за незаконен трафик на наркотични вещества както по сухопътната граница с Турция, така и по морските направления.