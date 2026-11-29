Иранският план за отваряне на Ормузкия проток и започване на преговори със Съединените щати за окончателно споразумение остава на масата. Това заяви външният министър на Ислямската република Абас Арагчи, цитиран от иранската информационна агенция Тасним.

„Този план може да даде резултат за кратко време: Ормузкият проток ще бъде отворен, а преговорите за окончателно споразумение ще започнат, ако нашите искания бъдат изпълнени“, каза Арагчи по време на събитие, посветено на Организацията за икономическо сътрудничество.

Министърът уточни, че към момента няма ново развитие,

което да бъде съобщено в преговорния процес. Той определи предложението като „напълно разумно и балансирано“, тъй като според него отчита както исканията на Иран, така и позицията на Съединените щати.

„Многократно съм казвал, че нашите искания не са нито странни, нито нови. Всички те са били поставяни под една или друга форма и преди, а много от тях носят подписа на господин Тръмп“, заяви Арагчи.

Първоначално Техеран е предложил седемдневен график, представен на Вашингтон чрез катарски посредници през септември. Според него САЩ е трябвало първо да изпълнят определени ангажименти, след което Иран да отвори протока, а преговорите за окончателно споразумение да започнат на следващия етап.

По-късно срокът е бил съкратен до два дни по предложение на посредници.

В интервю, публикувано на 20 ноември, Арагчи каза, че през първия ден Вашингтон трябва да изпълни ангажиментите си, а на втория Иран може да отвори Ормузкия проток и да започне преговори. По думите му срокът може да бъде намален дори до един ден или два часа, ако условията на Техеран бъдат приети.

Иран настоява САЩ ясно да заявят, че търсят споразумение, и да предприемат мерки за изграждане на доверие. Сред публично посочените от Техеран условия са изпълнение на поети по-рано ангажименти, прекратяване на американската морска блокада, облекчаване на санкционния натиск и достъп до блокирани ирански активи.

Катар и Пакистан продължават да предават послания между Иран и Съединените щати. На 16 ноември Арагчи заяви, че външните министри на държавите от Организацията за икономическо сътрудничество са подкрепили двудневното предложение, което Техеран представя като път към възстановяване на сигурността в Ормузкия проток и прекратяване на регионалния конфликт.

Междувременно морският трафик през стратегическия проход остава ограничен.

По данни, цитирани от „Айран интернешънъл“ и свързани с наблюдения на британската организация за морски операции, през седмицата до 18 ноември корабоплаването е било приблизително с 65% под нивата отпреди конфликта.

До момента няма потвърдено съгласие от Вашингтон по иранския план. Позицията на Техеран остава, че отварянето на протока и подновяването на преговорите зависят от предварителното изпълнение на неговите условия.