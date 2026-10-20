Тайната дъщеря на Путин нападна тежко баща си

Възможно е предполагаемата мистериозна дъщеря на руския президент Владимир Путин да е споменала косвено баща си за първи път в живота си в социалните мрежи.

Публикациите не споменават изрично Путин, но в контекста на съобщенията за самоличността на баща ѝ, те могат да се разглеждат като критика към него.

Предполагаемата тайна дъщеря на Владимир Путин за първи път наруши мълчанието си за руския президент със загадъчни публикации в социалните мрежи, съобщава британският вестник „ Сън“ .

Елизавета Кривоногих (22), известна още като Луиза Розова, намекна за своя „баща“ в яростни публикации за мъжа, който „съсипа“ живота ѝ, и разкри чувствата си относно войната на Русия в Украйна.

Луиза, която е завършила художествено училище и живее в Париж, намекна за „човека, който отне милиони животи и унищожи моя“ – това звучи като горчив упрек към предполагаемия ѝ баща.

Публикациите не споменават изрично Путин, но в контекста на широко разпространените съобщения за самоличността на баща ѝ, те могат да бъдат разбрани като директна критика към Путин.

В друга публикация тя написа: „Освобождаващо е да мога отново да покажа лицето си на света.“

„Това ми напомня коя съм и кой съсипа живота ми“, съобщава германският вестник Bild, който има достъп до личния канал на жената в Telegram, „Art of Luiza“.

В профила си в Instagram Луиза доскоро внимаваше да крие лицето си, но напоследък отново споделя свои снимки в пълен план.

Тя не уточнява кога или къде са направени снимките, но най-скорошната е в руската верига кафенета Surf Coffee.

Луиза е родена на 3 март 2003 г. в Санкт Петербург и се смята, че е дете на афера между Путин и бившата му хигиенистка Светлана Кривоногих.

Твърденията за самоличността на баща ѝ бяха публикувани за първи път от критичния към Кремъл разследващ проект „Проект“ през 2020 г.

Според съобщенията майка ѝ е станала много богата след раждането ѝ, което е подхранило спекулациите, че парите са дошли от Путин, за да купи мълчанието ѝ.