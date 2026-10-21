Русия нанесе жесток удар край Харков. Две деца сред пострадалите

Двама възрастни загинаха при масирана руска атака с дронове срещу селището Коротич, разположено в непосредствена близост до украинския град Харков. Жертвите са 81-годишна жена и 83-годишен мъж, а други 11 души са получили остра стресова реакция вследствие на нападението. Сред пострадалите са двумесечно момченце и осемгодишно момиче, на които е оказана медицинска помощ. Ударите са нанесли сериозни материални щети на жилищни сгради, а на място са изпратени екипи на всички аварийно-спасителни служби.

Дроновете поразиха жилищни сгради

За поредното нападение съобщи ръководителят на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов, цитиран от Укринформ. Той уточни, че Коротич е бил подложен на масирана атака с руски безпилотни летателни апарати през нощта срещу сряда. При ударите са загинали двамата възрастни жители на селището, а пораженията са засегнали домовете на местното население.

По данни на областната администрация са повредени 13 частни къщи и един автомобил. Вследствие на атаката е възникнал пожар, който е унищожил стопанска постройка. Спасителните екипи са били мобилизирани за ликвидиране на последствията, като властите съобщават за работа в усилен режим.

Двумесечно бебе сред пострадалите

Особено тревожна е информацията за децата, преживели нападението. Сред 11-те души с остра стресова реакция са двумесечно момченце и осемгодишно момиче, което показва, че последствията от атаките не се ограничават до физическите поражения и материалните разрушения.

Синегубов потвърди, че всички пострадали са получили необходимата медицинска помощ. Областната администрация не съобщава за физически наранявания на двете деца, като ги включва сред хората, изпитали остра реакция на стрес след обстрела.

Девет пострадали при предишния удар по Харков

Само ден по-рано руски удар по жилищен район на Харков рани девет цивилни. Нападението е извършено през деня в Новобаварския район на града, съобщи украинската Национална полиция. Две жени и двама мъже са били откарани в болница с телесни наранявания, докато други пет пострадали жени са получили медицинска помощ на място.

При този обстрел са повредени еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, паркирани автомобили и прозорците на гражданско предприятие. Полицията е започнала документиране на разрушенията и събиране на веществени доказателства. По случая са образувани наказателни производства по разпоредбите на украинския Наказателен кодекс за военни престъпления.

Ударен е и университет в друг украински град

Нападението край Харков не е единственият руски удар срещу граждански обекти през нощта. В град Кременчук, Полтавска област, безпилотен апарат е поразил учебна сграда на университет, предизвиквайки пожар, съобщи изданието Kyiv Independent, позовавайки се на местните власти. При атаката е пострадал един човек, а аварийните служби са се включили в овладяването на пожара.

Според местни медии ударът е засегнал пети учебен корпус на Кременчукския национален университет „Михайло Остроградски“. Кметът на града Виталий Малецки уточни, че по-рано през деня в сградата са се провеждали занятия със студенти. Властите продължават оценката на нанесените щети, докато в Харковска област спасителните служби отстраняват последствията от поредната атака срещу жилищни райони.