Кървава нощ край Киев. Кличко разкри страховития план на Путин

Нови руски удари през нощта отнеха живота на трима души в Киевска област, а шестима бяха ранени. На фона на продължаващите атаки кметът на украинската столица Виталий Кличко отправи драматично предупреждение, че Владимир Путин се опитва да предизвика бежанска вълна от милиони украинци към Европа. Според него целта на руските бомбардировки е да принудят европейските държави да се откажат от подкрепата си за Киев и така Украйна да бъде заставена да капитулира. Кличко отправи призив за европейска солидарност по време на церемония в Берлин, предадоха Ройтерс и ДПА.

Трима загинали, шестима ранени при нощните атаки

Руските сили нанесоха нови удари срещу обекти в Киевска област през нощта срещу вторник. По информация на регионалните служби за извънредни ситуации при нападенията са загинали трима души, а други шестима са получили наранявания.

Поразени са производствена сграда и складово помещение. След атаката е избухнал пожар, който впоследствие е бил потушен от спасителните екипи.

Информацията за жертвите и разрушенията беше разпространена от украинските служби чрез Телеграм и цитирана от Ройтерс.

Новото нападение идва след поредица от руски удари срещу украинската енергийна и гражданска инфраструктура. През последните седмици Киев и други големи градове многократно бяха атакувани с ракети и безпилотни летателни апарати.

Кличко: Путин иска милиони украинци да напуснат домовете си

На този фон кметът на Киев Виталий Кличко отправи остро обвинение към руския президент Владимир Путин.

Във видеообръщение към участниците в церемония по награждаване в Берлин той заяви, че руските бомбардировки са насочени към принуждаването на хората да напускат украинските градове.

Според Кличко Москва целенасочено атакува критична инфраструктура, за да направи живота на гражданите все по-труден.

Кметът обвини Путин, че се стреми да създаде „милиони бежанци в Европа“, като по този начин отслаби европейската подкрепа за Украйна.

По думите му Кремъл се надява огромният миграционен натиск да принуди европейските държави да изоставят Киев и да приемат украинска капитулация.

„Но това никога няма да се случи“, категоричен беше Кличко.

Удари по мостове, болници и жилищни сгради

Бившият световен шампион по бокс, който днес ръководи украинската столица, разказа, че ежедневно наблюдава последиците от все по-тежките руски нападения.

Той посочи мостовете, електроцентралите, училищата, детските градини, болниците и жилищните сгради сред обектите, които са подложени на обстрел.

Кличко подчерта, че населението на Киев живее в условията на непрекъсната опасност, а защитата на гражданската инфраструктура се превръща във все по-сериозно изпитание.

По думите му разрушенията поставят украинците пред тежки решения, свързани с безопасността на семействата им и възможността да продължат да живеят в родните си градове.

Кличко отказа да напусне Киев заради награда в Берлин

Кметът на украинската столица трябваше да пристигне лично в германската столица, за да получи отличието „Европейско бъдеще“.

Рязкото влошаване на обстановката в Киев обаче го принудило да промени плановете си и да остане в града.

Вместо да присъства на церемонията, той се включи чрез видеообръщение, в което отправи призив към европейските държави да продължат да подкрепят Украйна.

„Ние не искаме война в Европа никога повече“, заяви Кличко.

Той подчерта, че мирът и свободата изискват общи усилия и отговорност от европейските общества.

Кметът постави и болезнения въпрос защо стремежът на украинците към европейско бъдеще трябва да бъде заплащан с толкова висока човешка цена.

Според него именно надеждата за общо бъдеще с останалата част на Европа дава сили на много украинци да продължават да се противопоставят на руската инвазия.

Изказването му беше посрещнато с бурни аплодисменти и овации на крака от присъстващите на церемонията.

Германия отличи Кличко за защитата на свободата

Наградата „Европейско бъдеще“ се връчва под патронажа на германския вицеканцлер Ларс Клингбайл. Отличието е предназначено за личности, които защитават свободата, човешките права, солидарността и европейското единство.

При обявяването на наградата журито посочи, че дейността на Виталий Кличко надхвърля защитата на Киев и Украйна.

Според мотивите на организаторите той отстоява правото на хората да живеят свободно и самостоятелно да определят бъдещето си.

Сред останалите отличени на церемонията в Берлин са германският актьор Даниел Брюл, съоснователката на европейската социална мрежа W Social Анна Цайтер и кюрдската писателка и поетеса Мерал Шимшек.