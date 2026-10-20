Сензационен маршрут на Уиткоф: Първо Зеленски, после Путин

Нова дипломатическа офанзива за прекратяване на войната в Украйна подготвя американският президент Доналд Тръмп. Неговият специален пратеник Стив Уиткоф се очаква да проведе преговори с Володимир Зеленски и европейските съюзници в Норвегия, след което да замине за Москва за среща с Владимир Путин. Информацията разкри Ройтерс, позовавайки се на трима източници, запознати с плановете на Вашингтон.

Дипломатическата инициатива идва в изключително напрегнат момент, след като Тръмп публично призова Зеленски да намери друг човек, който да преговаря с Русия, а Киев обвини американската администрация, че умишлено ограничава военната подкрепа за Украйна.

Голяма среща в Осло, след това разговор с Путин

Очаква се преговорите в норвежката столица да съберат представители на най-важните държави и организации, ангажирани с намирането на мирно решение.

Според два от източниците на Ройтерс украинският президент Володимир Зеленски ще участва лично в срещите. На масата за преговори се очаква да седнат норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре, представители на Великобритания, Франция, Германия и Полша, които формират групата Е4, както и представители на Европейския съюз и НАТО.

Зетят на Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, също ще се включи в разговорите, но дистанционно. Причината е заболяване, което възпрепятства планираното му пътуване до Норвегия.

След приключването на срещите в Осло Уиткоф се очаква да отпътува за Русия, където ще разговаря лично с президента Владимир Путин.

Освен възможностите за прекратяване на войната в Украйна, в Москва ще бъде обсъден и въпросът за освобождаването на американския гражданин Стивън Хъбард, който се намира в руски затвор от 2022 година.

Източниците предупреждават, че дипломатическият график все още не е окончателно потвърден и може да претърпи промени.

Тръмп с тежки думи към Зеленски

Подготовката за новите мирни преговори съвпадна с рязко изостряне на отношенията между Вашингтон и Киев.

Американският президент обвини Зеленски, че отказва да води преговори за прекратяване на войната с Русия, и постави под въпрос ролята му в мирния процес.

„Може би е време за Зеленски да намери някой друг да преговаря“, заяви Тръмп пред журналисти.

Той обясни, че според него Русия се държи „добре“ по отношение на Украйна, като добави: „Те не правят кой знае какво“.

В същото време Зеленски многократно е заявявал, че Украйна е готова за преговори за постигане на мир, припомня Ройтерс.

Киев отправи сериозни обвинения към Вашингтон

Допълнително напрежение предизвикаха твърденията на украинските власти, че администрацията на Тръмп е предприела действия за ограничаване на американската военна подкрепа.

Киев обвинява Вашингтон, че е наложил ограничения върху скоростта на работата на военната сателитна система „Старшилд“, собственост на „СпейсЕкс“, намалил е споделянето на разузнавателна информация и забавя доставките на ракети за противовъздушните системи „Пейтриът“.

Особено остри са критиките заради ракетите, които вече са платени от партньорски държави, но според украинската страна все още не са доставени.

„Всичко това предполага, че са взети някои политически решения за намаляване на подкрепата за нас“, заяви Зеленски във видеообръщение, публикувано в Телеграм.

Украинският президент подчерта, че действията на Вашингтон са трудни за обяснение на фона на продължаващите руски атаки.

Тръмп от своя страна заяви, че САЩ продължава да споделя разузнавателна информация с Украйна.

Ще донесе ли Осло пробив за мира

Зеленски потвърди, че украински и американски преговарящи могат да се срещнат в Норвегия още в близките дни. Това оставя отворена възможността за нов кръг разговори въпреки публичните разногласия между двамата президенти.

Към момента Белият дом не е отговорил на запитванията на Ройтерс за коментар относно предстоящите срещи.

Особено внимание привлича последователността на дипломатическите контакти - първо консултации с Украйна и основните европейски съюзници, а след това разговор с Путин в Москва.

Все още не е известно дали Уиткоф ще представи конкретно ново мирно предложение, нито дали руската страна е готова да промени позициите си по ключовите въпроси на бъдещото споразумение.