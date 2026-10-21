София строи въздушен гигант за 500 млн. лева

Предварителните строителни дейности по изграждането на Терминал 3 на летище „Васил Левски“ – София започват на 23 октомври. Официалната церемония по старта е насрочена за 11:00 часа.

Проектът е на стойност 500 млн. лева и предвижда изграждането на нов пътнически терминал с разгъната застроена площ от 65 000 кв. м. Това е ключова стъпка в дългосрочната трансформация на столичното летище, чиято цел е да разшири капацитета си и да подобри обслужването на пътниците.

Новият терминал трябва да бъде завършен през април 2031 г. Той ще бъде свързан директно с Терминал 2, а развитието на двете сгради ще позволи на летището да обслужва до 20 милиона пътници годишно.

Пет минути до всеки изход

Архитектурната концепция е разработена от ИПА Архитекти в сътрудничество с инженерната компания Egis и френското архитектурно студио 1PAX. Проектът залага на съвременен дизайн, устойчиви решения и организация на пространството, която да улесни и ускори придвижването на пътниците.

Една от основните цели е всички изходи за качване на борда да бъдат достъпни в рамките на пет минути от централната търговска зона. Терминал 3 ще бъде приблизително два пъти по-голям от настоящия Терминал 2 и ще допълни съществуващата инфраструктура.

При планирането са отчетени нуждите на различни групи пътници – от бизнес посетители и туристи до хора, пътуващи за срещи с близки. Предвидени са детски площадки, пространства за игри и зони за домашни любимци.

Организацията на пътникопотока ще позволява обслужването както на традиционни авиокомпании, така и на нискотарифни превозвачи.

Амбиция за пет звезди

Изграждането на Терминал 3 е част от стратегията на оператора SOF Connect летище София да се превърне в първото петзвездно регионално летище в Европа. Целта е свързана с оценката на международната система Skytrax, която анализира цялостното преживяване на пътниците и качеството на предлаганите услуги.

Новата инфраструктура трябва да съчетае по-голям капацитет, по-удобно придвижване и по-добра организация на обслужването. Срокът за завършване на проекта е април 2031 г., когато столичното летище се очаква да разполага с разширена терминална база и значително по-големи възможности за обслужване на пътници.