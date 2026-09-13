Мегапроектът за летище София - осигурени са 450 млн. евро
Новият Терминал 3 трябва да поеме милиони пътници и да промени облика на столицата
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Новият Терминал 3 трябва да поеме милиони пътници и да промени облика на столицата
Изпълнителният директор Хесус Кабайеро преговори
Говори кметът Терзиев
До конкурса ще бъдат допуснати само фирми с доказан опит и експертиза
Проектът ще увеличи капацитета на аеропорта до 20 милиона пътници годишно и ще превърне летището в регионален хъб
Общата инвестиция по проекта възлиза на 450 милиона лева
Шефът на фирмата концесионер "Соф Кънект" Хесус Кабайеро повдигна завеста
До края на годината фирмата концесионер ще инвестира с натрупване 100 милиона лева
Очаква се той да бъде изграден до 2030 година
Консорциумът „СофКънект”, който е оператор на Летище Мюнхен, спечели 35-годишната концесия на летище София на 17 юли 2019 г.
Новият концесионер представи концепцията си за следващите 15 години
Взривът е бил скрит в инвалидната количка на мъж