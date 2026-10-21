Цирк, простотия и строшени коли в наш МОЛ ОБНОВЕНА

Сериозен сблъсък между два автомобила в подземния паркинг на търговски център завърши със значителни материални щети. Кадри от мястото показват разбити автомобили, разпилени части по настилката и полицейски екип. Случаят предизвика недоволство заради твърдения, че единият водач се е движил с висока скорост на място, където ежедневно преминават множество автомобили и пешеходци.

Според информация, публикувана от Коста Какаров във Facebook, сребристо „Ауди А3“ е преминало през знак „Стоп“ и се е ударило в черно „Ауди А5“. Ударът бил толкова силен, че вторият автомобил се изместил и завъртял.

По думите на Какаров сребристата кола се е движила с около 60–70 км/ч. На кадрите се виждат сериозни поражения по страничната част на черното ауди, както и щети по предницата на другия автомобил.

Особено притеснителен е фактът, че подобен удар е станал в подземен паркинг на търговски център, където ежедневно преминават семейства с деца и множество посетители.

При такива обстоятелства последствията биха могли да бъдат далеч по-тежки от материалните щети по автомобилите.

Най-голямо възмущение предизвиква информацията за предполагаемата санкция, наложена на водача, сочен за виновен за катастрофата.

В публикацията си Коста Какаров твърди, че шофьорът е получил единствено фиш на стойност 100 евро.

„Докога ще се кара с бясна скорост и ще се съсипват чужди животи и автомобили?“, пита възмутеният мъж.

Той настоява случаят да получи вниманието на КАТ и да бъдат предприети по-сериозни мерки срещу водачите, които не спазват правилата за движение.

Какаров поставя въпроса дали подобна санкция е достатъчна, когато едно нарушение би могло да доведе до тежки наранявания или дори до загуба на човешки живот.

Засега обаче липсва официална информация за причините за катастрофата, установените нарушения и действително наложените санкции.

Няма данни за пострадали хора, като според разпространената информация щетите са материални.