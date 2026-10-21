Разкриха кое е новото гадже на Никола Цолов СНИМКИ

Нова романтична искра развълнува почитателите на спортната ни надежда във Формула 2 Никола Цолов.

Младият автомобилен състезател бе заснет в страстна близост с чаровна блондинка по време на музикално събитие на открито в столицата, дни след като стана ясно, че с предишната му половинка са по поели по различни пътища.

Снимките са направени по време на гостуването на американския изпълнител JMSN в Борисовата градина, припомня Plovdiv24.bg. Първоначално пилотът и спътницата му общували в компанията на приятели, но с напредването на вечерта близостта им прераснала в прегръдки, държане за ръце и целувки пред останалите присъстващи.

Новата потенциална половинка на автомобилния ни състезател се казва Цветелина, а в онлайн пространството се представя като Лина. Тя работи като независим модел за редица световни модни брандове, сред които и известната френска модна къща Жан-Пол Готие.

Дамата прави впечатление с нестандартния си външен вид – авангардна руса прическа тип “боб“ и изрусени вежди. Към момента нито Никола Цолов, нито младата дама са дали официален коментар относно естеството на своите взаимоотношения.

Засиленият интерес към личния живот на пилота идва само няколко месеца след като приключи връзката му с певицата Крисия Тодорова. Двамата обявиха публично своите чувства през ноември 2025 г. и дори направиха светския си дебют на церемонията по връчването на наградите “Икар“.

През есента певицата официално потвърди раздялата им, като поясни, че решението е било взаимно. Като основна причина за края на връзката им тя посочи натоварените им професионални графици и различните приоритети в кариерата на двамата млади творци.