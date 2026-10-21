Безпрецедентен скандал в бТВ: Коментатор напуска след разговор за секти и целувки с момчета

Безпрецедентен скандал се разрази в студиото на "Преди обед" по бТВ. След монолог за духовни учители и целувки с момчета режисьорът Стилиян Иванов, който седна на голямата маса заедно с Ива Софиянска като коментатор, си тръгна от студиото. Закани се и утре да не участва в предаването, макар че бе обещал да коментира любопитни истории с Ванга.

„Ако Петър Дочев седи на масата срещу мен, няма да съм тук“, каза той.

След като напрежение между водещите и гостът тлее още от понеделник, днес ескалира в словесен сблъсък между Иванов и Дочев.

Гневът на режисьора бе предизвикан след думи на водещия Петър Дочев за духовния учител Пол Макензи и 28 негови съучастници, обвинени за убийството на над 190 деца. „Щом ще коментираме неща, невидими от камерите и аз е добре да коментирам начина, по който ти целуваш едно момче. Ти на мен ми каза, че ти е племенник, а дали има 18?!“, продължи Дочев. Иванов три пъти повтори, че момчето не му е племенник, а асистент, който документира всяка негова изява.

Реакцията на Дочев беше вследствие на думи на режисьора кой кого подритва под масата в ефир.

„Тези хора в Кения се провъзгласяват за духовни учители и убеждават малчугани да гладуват, за да могат да се срещнат с техните учения“, заяви Дочев.

"В студиото са двама мои оператори, прекъсна го Иванов и ти сега обиди единия.", каза Иванов.

Видяхме как свърши една такава подобна история в кемпер край Околчица, каза още бургазлията.

Говорете за Газа, за насилието там, за реални неща, а не за някакви измислени истории, заяви пък опонентът му, който е автор на документалния филм „Ванга“, както и на ленти за Орфей, за траките и за дервишите.

Говоря за Пол Макензи в Кения и не мога да разбера защо се възпламеняваш, добави Дочев, след като режисьорът-писател се изправи и тръгна към него. Утре няма да съм тук, ако господинът срещу мен е в студиото, повтори Стилиян Иванов.

Учителю, моля ви върнете се, призова го водещият.

„Не съм учител на никого. Винаги съм казвал на моите ученици, че съм техен съученик“, каза коментаторът преди да излезе от студиото.

"Днес приключи моето участие в ПРЕДИ ОБЕД по bTV.

Тръгвам си не само заради нестихващата битка 5 срещу 1, но и защото всякакви професионални граници бяха минати!Актьор, който не е известен с нищо, непрекъснато се опитваше да ме превърне в нещо, което никога не съм бил и не искам да бъда.

Наричайки ме гуру, духовник и какво ли още не, добре знаейки, че аз съм режисьор и преподавател", написа във фейсбук Стилиян Иванов.