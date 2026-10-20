Отиде си емблема на ВМРО. Воеводите потънаха в скръб

Врачанският регион загуби един от своите дългогодишни общественици и местни лидери. След продължително боледуване напусна този свят Людмил Симеонов, който в продължение на години оглавяваше структурата на ВМРО в община Хайредин.

Новината за неговата кончина бе посрещната с дълбока скръб от неговите съратници, колеги и съмишленици в региона.

Представители на патриотичната организация изразиха съболезнования към семейството и изтъкнаха ярката му следа в обществения живот на Врачанско.

По думите на неговите близки и колеги от организацията, той ще бъде запомнен като изключително добър и отзивчив човек, отдаден приятел и истински вдъхновен радетел за каузата на ВМРО.