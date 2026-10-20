Спим повече в деня на изборите. Превъртаме часовника

В нощта срещу неделя, 25 октомври 2026 г., България официално преминава към зимно часово време. Точно в 04:00 часа сутринта ще трябва да върнем стрелките с един час назад (на 03:00 ч.), което означава едно – получаваме бонус от един час допълнителен сън.

Нощта на смяната на времето обаче съвпада с президентските избори в страната. Това съвпадение веднага роди шеговити предупреждения в социалните мрежи, че "най-ранните птици“ сред гласоподавателите рискуват да се окажат пред затворени врати, ако забравят да сверят часовниците си, предаде ДарикНюз.

Припомняме, че всички съвременни смартфони, компютри и смарт устройства преминават към зимното време автоматично. Проблемът идва при онези, които разчитат на класически стенни часовници, ръчни механизми или просто "вътрешен биологичен часовник“.

Ако решите да отидете до избирателната си секция за първото възможно гласуване (изборният ден традиционно започва в 07:00 ч.), но сте забравили да върнете стария си аналогов часовник с час назад, ще пристигнете точно в 06:00 ч. по новото време. Резултатът? Ще ви се наложи да изчакате цял час на хладно пред секцията, докато СИК монтира машините и отвори вратите.