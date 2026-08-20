Как сънят влиея на трудовия стаж

Здравословните модели на сън в средна възраст са свързани с по-дълъг очакван трудов стаж, показват резултатите от мащабно изследване, публикувано онлайн в списание Occupational & Environmental Medicine, съобщава изданието News-Medical, предава БГНЕС.

Според изследването силно нарушен или продължителен сън - 9 или повече часа на нощ - на възраст поне 50 години е свързан с последващо намаление на участието на пазара на труда с около 9 месеца.

Изследователите анализирали данни от две мащабни наблюдателни изследвания във Финландия - на публичния сектор (FPS), обхващащо над 70 000 служители, и на здравето и социалната подкрепа (HeSSup), включващо случайна извадка от над 6000 възрастни. Резултатите показват, че хората с умерени нарушения на съня могат да очакват да работят с близо 5 месеца по-малко, а тези с тежки нарушения с 8 месеца по-малко в сравнение с хората без нарушения на съня, независимо от пола и типа работа.

Най-дългият очакван трудов стаж, почти 14 години, е наблюдаван сред жени с професионална заетост без нарушения на съня, докато най-краткият - сред мъже с рутинна заетост и тежки нарушения на съня. Продължителният нощен сън (9 или повече часа) също е свързан със значително по-кратък очакван трудов стаж в сравнение със средната продължителност на съня от 7 до 8,5 часа. Изследването установява и съществена разлика в очаквания трудов стаж между хора с по-висок социално-икономически статус и добър сън и тези с по-нисък статус и нарушения на съня - разлика, достигаща до 5 години в едно от двете изследвания.

Изследователите подчертават, че резултатите не позволяват категорични заключения за причинно-следствена връзка, тъй като не са отчетени фактори като физическо и психично здраве, съпътстващи заболявания и условия на труд. Те заключават, че насърчаването на здравословния сън и подкрепата за справяне с нарушенията на съня в средна възраст могат да бъдат особено важни за хора с по-нисък социално-икономически статус, включително чрез когнитивно-поведенческа терапия или интервенции на работното място.