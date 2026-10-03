Зъбите получават неочакван шанс за втора защита

Учени от Университета в Нотингам разработиха белтъчен гел, който в лабораторни условия успява да възстанови структура и твърдост, близки до тези на естествения зъбен емайл. Това е важно, защото емайлът е най-твърдата тъкан в човешкото тяло, но веднъж загубен, не се появява отново. Новият материал използва калция и фосфатите в слюнката, за да насочва растежа на нов минерален слой върху увредения зъб. Резултатите са обещаващи, но технологията все още не е обичайно лечение в стоматологичните кабинети.

Броня, която не се самопоправя

Емайлът е външната защитна обвивка на зъба. Той поема огромна част от натоварването при дъвчене и пази по-меките и чувствителни тъкани отдолу. Въпреки здравината си обаче може постепенно да бъде увреден от киселини, плака, силно механично триене, стискане и скърцане със зъби. Когато слоят изтънее, зъбите могат да станат по-чувствителни към студено, горещо и сладко.

Големият проблем е, че зрелият емайл няма живи клетки, които да изградят загубената тъкан наново. Затова стоматологията досега разчита основно на профилактика, укрепване на останалия емайл и възстановяване на по-сериозните дефекти. Флуоридните продукти могат да подпомогнат връщането на минерали в ранно увредени участъци, но не могат просто да накарат вече загубения емайл да израсне отново.

Мащабът на проблема е огромен. Световната здравна организация съобщи през март 2026 г., че кариесът е най-разпространеното незаразно заболяване в света и засяга приблизително 2,7 млрд. души. СЗО продължава да поставя силен акцент върху профилактиката и щадящото ранно лечение на зъбните заболявания.

Гелът копира стар трик на природата

Екипът от Нотингам е тръгнал не от идеята просто да запълни повреденото място, а да повтори част от начина, по който природата изгражда емайла в ранните години. Самият белтъчен гел не съдържа флуор. Той е създаден така, че да изпълнява роля, подобна на тази на естествените белтъци, които участват в подреждането на минералите при образуването на емайла.

Когато материалът се постави върху повърхността на зъба, той образува много тънък и устойчив слой. Този слой прониква в малките неравности и пукнатини и действа като своеобразно скеле. Калциевите и фосфатните йони от околната среда се насочват така, че върху стария емайл да започнат да израстват нови минерални кристали.

Точно тук е ключовата разлика спрямо обикновено покритие. Новите кристали не просто стоят отгоре, а се подреждат спрямо структурата на останалия естествен емайл. В изследването учените показват, че така може да бъде възстановена характерната микроскопична подредба на зъбната повърхност. Работата е публикувана в списание „Нейчър къмюникейшънс“.

Водещият автор д-р Абшар Хасан обяснява, че емайлът има необикновена вътрешна структура, която му позволява цял живот да издържа на механични, химични и температурни натоварвания. По думите му новият материал кара кристалите да растат подредено и да възстановяват тази архитектура. При изпитанията възстановената тъкан се е държала подобно на здравия емайл.

Четкане, дъвчене и киселини

Учените не са се ограничили само до наблюдение под микроскоп. Те са подложили възстановения слой на поредица от тестове, които имитират това, което се случва в устата всеки ден - миене с четка, дъвчене, триене и излагане на киселини.

При един от опитите пробите са били четкани непрекъснато 60 минути с електрическа четка - натоварване, използвано от изследователите като модел за приблизително една година редовно миене. След това възстановеният слой не е показал видима загуба на микроскопичната си структура, а измерените му твърдост и устойчивост са останали близки до тези на естествения емайл.

Друг тест е имитирал продължително дъвчене и триене. Пробите са били подложени на сили, които според използвания лабораторен модел отговарят на около три години и половина дъвкателно натоварване. Изследвана е и устойчивостта при киселинна среда, която е един от големите врагове на емайла. И естественият, и възстановеният слой са били засегнати от киселината, но новообразуваният слой е запазил структурната си цялост и при част от измерванията е показал по-висока устойчивост.

Екипът е проверил и дали процесът работи със слюнка от реални хора, а не само със специално приготвен лабораторен разтвор. Пробите са престояли две седмици в естествена човешка слюнка от трима дарители. И при трите случая учените са отчели образуване на подреден минерален слой и възстановяване на свойства, близки до тези на естествения емайл.

Надежда и за чувствителните зъби

Разработката има още една възможна употреба - при хората, чиито зъби реагират болезнено на студена вода, сладолед, горещо кафе или сладки храни. Такава чувствителност може да се появи, когато защитата на зъба е нарушена и бъде открит дентинът - по-меката тъкан, която се намира под емайла.

В лабораторните опити гелът е бил поставен и върху открит дентин. Там също се е образувал организиран минерален слой, наподобяващ външната част на емайла. Изследователите смятат, че това отваря възможност технологията да бъде използвана и при свръхчувствителност на зъбите.

Има потенциално приложение и при пломби и други стоматологични възстановявания. Според публикацията в „Бритиш дентал джърнъл“ образуването на подобен на емайла слой върху открития дентин може да създаде по-подходяща повърхност за свързване на възстановителните материали със зъба.

Нанасянето отнема само няколко минути

Едно от практичните предимства, които екипът подчертава, е начинът на използване. Материалът е разработен така, че стоматологът да може да го нанесе по процедура, близка до вече познати обработки на зъбната повърхност. В лабораторния протокол самото оформяне на белтъчния слой върху зъба е ставало за около три-четири минути.

Проф. Алваро Мата, който ръководи проекта, казва, че технологията е разработвана „с мисъл за лекаря и пациента“. Според него тя може да се прилага бързо и има възможност да бъде превърната в различни стоматологични продукти за проблеми, свързани със загубата на емайл и открития дентин.

Зад разработката вече стои и компанията Mintech-Bio, създадена за пренасянето на технологията от лабораторията към практиката. Още през 2025 г. изследователите обявиха намерение първи продукт да се появи през 2026 г. Към август 2026 г. сайтът на компанията продължава да представя технологията за възстановяване на минералната структура на емайла, но не показва, че тя вече се предлага масово като стандартно лечение в стоматологичните кабинети.

Все още не е „лек срещу кариес“

Резултатите не означават, че кариесите вече могат да бъдат заличени с намазване на гел. Публикуваното изследване показва възстановяване на минералната структура върху обработени човешки зъбни проби в лабораторни условия. Самите автори определят разработката като технология с потенциал за бъдещо приложение при ерозия на емайла и чувствителни зъби.

Кариесът освен това представлява не просто загуба на минерали. Световната здравна организация обяснява, че той започва, когато плаката върху зъбите превръща захарите от храната и напитките в киселини, които постепенно разрушават зъбната тъкан. Затова СЗО продължава да препоръчва профилактика, ограничаване на свободните захари, добра устна хигиена, достъп до флуор и ранно щадящо лечение.

Изследването от Нотингам обаче показва нещо, което досега беше изключително трудно да бъде постигнато - върху увреден човешки емайл в лабораторията е изграден нов минерален слой, който следва неговата естествена структура и възстановява част от характерните му физически свойства. Авторите посочват възможно бъдещо приложение при загуба на емайл и свръхчувствителност, а Mintech-Bio продължава разработването на технологията за практическа употреба.