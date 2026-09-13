Проверените бензиностанции всъщност били двойно повече
Проверените от Българския институт по метрология (БИМ) измервателни уреди по бензиностанциите всъщност са 22 000, уточниха от Министерството на иконом...
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Проверените от Българския институт по метрология (БИМ) измервателни уреди по бензиностанциите всъщност са 22 000, уточниха от Министерството на иконом...
Контрол и върху сървърите на търговците на гориво иска Лукарски Бензинът и дизелът поевтиняха с 4-5 стотинки само за четири дни през изминалата седми...
Акцията за смяна на пломбите по бензоколонки в страната вече започна. Това е рутинна по принцип проверка, която се прави винаги, след като от някоя бе...
До събота всички бензиноколонки да са препломбирани, ако трябва зам.-министри, министри отивате от пломба на пломба и лично ще гледате всяка. Това зая...