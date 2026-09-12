Киселините са знак за заболяване на червата
Подтискането на сиптомите не е лечение, потърсете лекарска помощ
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Подтискането на сиптомите не е лечение, потърсете лекарска помощ
Ананасът помага при болки в ставите Всички знаем, че храната е от съществено значение за здравословното ни състояние. Тя обаче има и лечебни свойства...
Американският президент Барак Обама постъпи в болница заради болки в гърлото, които се оказа, че са причинени от киселинен рефлукс, предаде АФП. В съ...