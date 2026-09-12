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Киселини мъчат Обама

Киселини мъчат Обама

Американският президент Барак Обама постъпи в болница заради болки в гърлото, които се оказа, че са причинени от киселинен рефлукс, предаде АФП. В съ...

07 декември | 18:57
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