Кантарджиев пред "Стандарт": Стига сте купували бъркочи за имунитет

В градския транспорт винаги трябва да има отворено прозорче

Чуете ли ме да говоря за простата, значи някой ви лъже!

Грип Б вече е засечен в България, парагрипните вируси се увеличават, а сезонът на респираторните инфекции тепърва набира скорост. На този фон недостигът на противогрипни ваксини създава напрежение сред хората, които искат да се предпазят навреме. За вирусите, които непрекъснато ни атакуват, тропическите болести, климатичните промени, скъпите и често ненужни хранителни добавки и опасността да поверим здравето си на изкуствен интелект разговаряме с проф. Тодор Кантарджиев. Известният епидемиолог не пести критики към политиците и признава, че най-силно го тревожи безразличието към здравето на българите.

- Проф. Кантарджиев, все повече хора, когато усетят симптоми на заболяване, първо се обръщат към ChatGPT. Питат изкуствения интелект какво им е и как да се лекуват. Това вече е световна тенденция. Как гледате на тази нова мода?

- Разбира се, това любопитство е ново и оправдано. Само че искам да предупредя хората за едно нещо. Ако въпросът към изкуствения интелект не е зададен правилно, може да се получат много грешни отговори.

Той може да събере от публичното пространство информация, която са публикували хора, още по-незнаещи от този, който пита. Именно това трябва да се избягва. Затова въпросите трябва да бъдат конкретни, да се искат определени справки и сведения, но винаги да се посочва откъде идва информацията.

- Влизаме в сезона на респираторните инфекции, а усещането е, че вирусите вече ни преследват целогодишно. Откъде извират непрекъснато, защо са толкова много и кои върлуват в момента?

- Човек трябва да знае, че е напълно нормално през годината да преболедува няколко вирусни инфекции. Възрастният обикновено изкарва пет-шест инфекции годишно, а детето-около осем. Това е напълно нормално.

Разбира се, тези инфекции имат сезонен характер. В момента сме в сезона на вирусните инфекции на горните и долните дихателни пътища.

През последната, 44-та седмица на годината получихме много интересни вирусологични данни. Първото, което искам да отбележа, е, че аденовирусите изчезнаха от данните на Националния център по заразни и паразитни болести. Те са характерни за топлите месеци и летния период.

Второто интересно нещо е, че се увеличи количеството на така наречените параинфлуенчни вируси. Те причиняват инфекции, подобни на грипа, но обикновено без неговите тежки усложнения. Това са своеобразни предвестници на епидемичното разпространение на грипа.

И третото, което е особено интересно – през 44-та седмица за първи път този сезон у нас беше доказан грип Б. От наблюденията ми през последните петнадесет години съм установил, че обикновено преди началото на епидемичното разпространение на грипа се появява и грип Б, независимо дали впоследствие ще доминира грип А през декември, януари и февруари.

Преди тридесет години смятахме, че само грип А причинява епидемии. Оказа се обаче, че през последните двадесет години приблизително веднъж на пет години грипната епидемия в България се причинява от грип Б.

Значи грип А не е единственият причинител на епидемии. Тези неща трябва да се знаят. Трябва да се чете, да се учи и да се слушат хората, които могат компетентно да ги обяснят. Защото част от антивирусните средства например не действат на грип Б.

Но такива неща не са коментирани в публичното пространство, защото могат да покажат голямата некомпетентност на някои хора, които се представят за големи специалисти.

- Да припомним как протича грип Б. Има ли съществени разлики между него и грип А? Кой е по-опасен?

- Грип А и грип Б имат еднакво клинично проявление. За грипа са характерни няколко неща. Първо, това е вирусната инфекция с най-кратък инкубационен период. Инкубационният период е времето от попадане на вируса в носа до проявата на заболяването. При грипа той е от 24 до 36 часа. При други респираторни вируси, като бокавирусите, метапневмовирусите и респираторно-синцитиалния вирус, инкубационният период е няколко дни.

Именно краткият инкубационен период на грипа е една от причините за бързото му епидемично разпространение. Обикновено грипът протича по-тежко от другите респираторни вирусни инфекции. Човек може да бъде напълно здрав и в рамките на два часа да се появят болки в мускулите, ставите, очните ябълки, дразнене от светлината, суха, непродуктивна кашлица, стягане и дразнене в гърлото, повишаване на температурата. Това прави грипа опасен. Като системна вирусна инфекция той засяга и ендотела на кръвоносните съдове.

Същото правеше и мутиралият SARS коронавирус, което се опитвах да обясня на народеца преди шест години. Тогава едни хора ме слушаха и се хилеха.

А след това стигнахме до най-голямата смъртност в света. Мисля, че това не може да остане без последствия и народът не трябва да прощава тези неща.

Пандемията като че ли остана в миналото за много хора, без да си вземат поука. Масово отново пътуваме, събираме се, неглижираме предпазните мерки.

– Защото тогава излизаха едни хора и казваха: „Не се ваксинирайте!“. Други протестираха: „Как така няма да ни пускат да ходим на Витоша?“.

- Абе, съпартийците ти застроиха Витоша до билото! Ти ще ми говориш за природа и за това, че един път не си могъл да отидеш на Витоша!

Всичко това обърка народа. Изведнъж се отпуснаха мерките. Уволниха хората, които разбираха от контрол на вирусните инфекции. Назначиха се лаици, разни служебни министри и други лица.

И когато накрая на годината постигнахме най-голямата смъртност от коронавирус в света, служебният министър започна да раздава златни медали на чиновниците, които са го подтиквали да казва на хората да не се ваксинират, да не носят маски, да се събират по улиците и да се радват на политическите промени. Аз се учудвам как народът не помни.

- И сега, като чуеш, че някъде има много опасна инфекция, но екскурзиите са по-евтини, веднага трябва да се навреш там. Да ходиш при чумата, при еболата...

Абе, не мога да разбера какво е това желание да се пътува до дестинации, където разни тропически комари ще те изпохапят.

Ти не само че можеш да се разболееш, ами можеш да донесеш инфекцията в родината си, при народа си и при приятелите си.

Слава Богу, че сега вече е студено и комарите намаляват. Иначе през лятото, ако забравех да сложа таблетка против комари в контакта, сутрин се събуждах целият бушониран. Защото според мен не се взеха достатъчно мерки срещу комарите. Едни пари се претакаха, а човекът, който отговаряше за това, сега е, както казваше другарят Живков, на друга отговорна длъжност.

- Това лято имаше и няколко необичайни случая, които обиколиха световните медии. Един от тях беше свързан с круизен кораб и заразени с хантавирус туристи. Какво се случи там?

- Ще ви кажа – това беше поредица от пет-шест груби грешки на богати и неинтелигентни хора. Отишли в Южна Африка на некви сметища да правят снимки на некви пилета, разбираш ли…А хантавирусът е много опасна инфекция. Той е проучван още през 50-те години на миналия век, когато по време на Корейската война около четири хиляди американски войници се заразяват с подобна треска. Това е отдавна известна и проучена инфекция.

В случая с круизния кораб тръгнали да снимат пилета и като се разболели от така наречения вариант „Анди“ на хантавируса, който може да причини тежка пневмония, доктора вместо да докладва веднага да бъдат предприети необходимите противоепидемични мерки, изолация и евакуация на болните, корабът продължил да спира на различни острови и пристанища.

Хората слизали, качвали се на самолети и заминавали за различни дестинации.

След това в тези държави се наложило да се предприемат сериозни противоепидемични мерки, които струват много пари. Въобще пълна безотговорност!

- Все повече инфекции се предават от животни на хора. Каква е ролята на климатичните промени, обезлесяването, урбанизацията и непрекъснатите пътувания?

- Неразумното отношение към тези процеси води до рискове.

Увеличаването на температурите с няколко градуса води до това, че много комари, които са характерни за южните и тропическите области, започват да се разпространяват из Европа.

Това е една от големите опасности- разпространението на преносителите на вирусни инфекции, каквато е западнонилската треска.

Промените в климата, движението на хора със самолети, недостатъчният контрол върху преносителите-всичко това съдейства за навлизането на тези комари в европейските държави.

Ние специално преди двадесетина години си внесохме тигровия комар с така наречения „щастлив бамбук“.

- Онези зелени бамбукови стъбла, които продават в цветарските магазини?

- Точно така. Онези, които са навити на спирала. Виждали сте ги.

Поради занемарения фитосанитарен контрол си внесохме и този комар. Първите случаи на откриването му бяха в Созопол. Уж вземахме някакви мерки, уж вдигахме шум. На следващата година вече го имаше в повечето градове по Южното Черноморие. След това комарът Aedes albopictus, както е научното му име, се разпространи в големите населени места на България с по-ниска надморска височина. Все пак той е чувствителен към студа и по-трудно издържа студените зими на над 500 метра надморска височина, каквато има в София.

Този тигров комар е много сладък, но може да пренася вируса зика, може да пренася чикунгуня, която е много опасна инфекция. А западнонилската треска се пренася и от нашите обикновени комари.

- Каква е ситуацията със западнонилската треска тази година?

- Случва се нещо много интересно. Италия има около 700 случая, Гърция – 470, Румъния – 147, Северна Македония – 70, Сърбия – над 60.

- А нашата родина, познайте колко случая има?

- Нула?

- Осем!

- Само осем?

- Браво! Значи все пак някой се е сетил да установи няколко случая.

- Но защо са толкова малко? Когато няма достатъчно контрол, когато лекарите не са подготвени, случаите остават недиагностицирани. Хората, които се връщат от Гърция с температура, болки в мускулите и треска, трябва да бъдат изследвани за западнонилска треска. Когато някой получи възпаление на мозъка, не трябва просто да ми показват колко много вирусни менингити има. Трябва да се изясни каква е причината. Особено в края на лятото трябва да се изследва за ентеровируси и да се прави PCR за западнонилска треска при съответните показания. Когато това не се прави, Гърция ще има стотици установени случаи, Румъния също, а България – осем.

Или може би си мислим, че нашите управници са взели толкова големи мерки срещу комарите? Аз вече ви казах какво беше положението през лятото. Ако забравех да сложа таблетката против комари, ме изпохапваха. Още има комари!

- Тази есен много хора не успяха да се ваксинират навреме заради проблемите с доставките. Някои дори пътуваха до Гърция. Актьори споделяха, че работят в театри, в непосредствена близост един до друг, и искат да се предпазят. Защо се стигна до този недостиг?

- Според мен заради несериозно отношение. Аз бях председател на Комисията за ваксинопрофилактика десетина години и знам много добре как стояха нещата. Когато имаше съмнение, че ще има недостиг или забавяне на ваксини, министърът обикновено викаше представители на производителите. Но представители от чужбина, от самите компании. И министерството им казваше следното: „Вижте какво, ние сме много заинтересовани ваксините да бъдат доставени навреме. Ако това не стане, ще се наложи догодина да преосмислим от кого ще ги купуваме“.

Като им кажеш това, обикновено нещата се оправят.

А когато започнат обясненията: „В края на октомври ще бъдат“, „Не, в началото на ноември“, „Ама те ваксините са тука, само че ги няма“, „Някой ги има, друг ги няма“-по този начин се създава несигурност у хората.

Създават се огнища на напрежение и недоволство от политиката на лекарствоснабдяването.

А това, ей Богу, не стимулира хората системно да ваксинират себе си и децата си.

- Очакват се допълнителни количества през ноември. Ще има ли ваксини за всички, които искат да се предпазят?

- Очакват се количества. Очаква се да бъдат изпълнени програмите за възрастните, включително с високодозовата противогрипна ваксина за хората на 75 и повече години, както и доставките на ваксини за деца и възрастни над 65 години. Очаква се да бъдат спазени количествата по програмите за безплатна ваксинация. Дано всичко стане навреме.

- Именно - ако човек се ваксинира чак в края на ноември или дори през декември, ще има ли достатъчно време да изгради защита?

- Ами ще има. Защото обикновено пикът на грипа у нас е през януари.

Пикът настъпва, когато се върнат невъзвращенците да опитат туршиите на майките си. И задължително да отидат на доктор без пари и на зъболекар на евтино. Невъзвращенците, които демонстрират страшен стандарт и фуклявщина как живеят на Запад. Не знам защо, като дойдат тук и тръгнат по българските доктори, гледат да не плащат. Така са свикнали хората. Когато са заминали, било без пари в България и сега мислят, че още е така.

- Какво бихте посъветвали хората да направят още сега, за да посрещнат зимата по-спокойно? Защото много пари се хвърлят за имуностимулатори, витамини и всякакви добавки.

- О, имуностимулатори! Тридесет процента от пенсията на хората отиват за абсолютно безсмислени неща! Пробиотици, пребиотици, симбиотици и постбиотици...Абе, извинявайте, като си рекламирате собствените бъркочи, поне научете тези имена и използвайте правилните думи! Тръгнали сега да ми рекламират как щели да оправят микробиома с пробиотици.

Микробиомът е генетичният материал на микроорганизмите, които се намират по лигавиците и в червата ни. А микробиотата са самите бактерии, гъбички и други микроорганизми, които живеят там. Научете ги тези неща, преди да печелите стотици хиляди от заблуждаване на българския народ!

Бабите, дядовците, родителите купуват какви ли не продукти.

А след това ме срещат на улицата и ме питат: „Ти какво каза, бе, за бъбреците? Какво каза за простатата?“. Аз им отговарям: „Чакайте, бе, хора! Аз говоря само за инфекции!“. Чуете ли ме да говоря за такива неща, да знаете – или изкуствен интелект ви лъже, или някой друг ви лъже, че съм казал нещо подобно.

- Все пак кои са най-важните ви практически съвети за предпазване през зимата?

- Първо, витамин Д. Но той трябва да бъде правилно дозиран.

Има капки, които се използват и при бебетата за профилактика на рахит. При определени препарати се прилагат схеми с четири капки за възрастни и две за деца, с редуване на периоди на прием и почивка.

Но лекарството се определя от дозата. Витамин Д трябва да бъде правилно дозиран и да се приема с храна, съдържаща мазнини, за да се усвоява.

- Иначе тези хапчета, които се продават по магазините, с разни субстанции, внесени от Индия и Китай – извинявайте много, но съмнявам се какво точно съдържат някои от тях.

Освен витамин Д какво още трябва да правим?

- Второто е, когато температурите позволяват, да се проветрява.

Третото е миенето на ръцете. И да се използват кърпички. Който няма възможност за еднократни, да си ползва кърпичка от плат. Обаче този лош навик през последните двадесет години сополите и храчките да се мажат по дръжките в метрото, по градския транспорт, по дръжките на вратите в училищата – това никак не е хубаво!

- В градския транспорт често въздухът е застоял, а пътниците се страхуват да отварят прозорците.

- Ами при температури като сегашните в градския транспорт винаги трябва една фортичка да е отворена. Има ли отворена фортичка, с пъти намалява вероятността човек да се зарази в градския транспорт.

- Хората трябва да разберат, че не е страшно малко да е студено, когато дишат свеж въздух.

- Разбира се. Преохлаждането на организма е опасно, когато температурите са много ниски. Когато кръвоносните съдове на носа се свият, се променят условията за имунната защита на носната лигавица. Именно тя е входната врата за грипа и много други инфекции. Затова, когато е много студено, е хубаво да носиш шалче, с което да прикриеш и носа си. А когато е малко студено и въздухът е влажен, това може да бъде благоприятно. Влагата влияе върху поведението на капчиците и аерозолите, чрез които се разпространяват респираторните вируси. Когато условията са подходящи, част от по-големите капчици по-бързо се утаяват. Затова проветряването и качеството на въздуха са много важни.

-След всичко, което сте видели през дългата си кариера, кое ви тревожи най-много днес? И кое все пак ви дава надежда?

– Най-много ме тревожи, че имах възможност в кариерата си да видя политици, които в момента са на много голяма власт, а пет пари не дават за здравето на българския народ. Същевременно съм виждал политици от най-различни партии, от целия политически спектър, които бяха истински загрижени и много професионално се организираха за борбата срещу коронавируса. Контрастът е огромен. И не ви говоря за една партия. Говоря за личности от различни партии.

Но тези, които пет пари не дават за хората и излизаха да им казват: „Не се ваксинирайте!“, а самите те вече се бяха ваксинирали – извинявайте, не мога да ги уважавам!