Студът вреди на сърцето. Колко крачки да правим всеки ден, за да го запазим

- Как есенното застудяване и резките промени в температурите се отразяват на сърцето и кръвното налягане? Кои хора трябва да бъдат особено внимателни?

- Студеното време води до свиване на кръвоносните съдове, което може да повиши кръвното налягане и да увеличи натоварването на сърцето. Особено внимателни трябва да бъдат хората с хипертония, исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност и възрастните пациенти. Препоръчително е да избягват резките температурни промени и тежките физически усилия на открито в студено време.

- Много хора имат високо кръвно налягане, без да усещат симптоми. Кога стойностите са опасни и кога трябва да потърсим лекар?

- Високото кръвно налягане често протича без симптоми, затова редовното му измерване е изключително важно. Стойности от 140/90 mmHg или повече изискват повторно измерване след кратък покой и незабавна медицинска оценка, особено ако се задържат. При болка в гърдите, задух, силно главоболие с неврологични симптоми, обърканост или нарушения в зрението трябва незабавно да се потърси лекар.

- Може ли студеното време да провокира инфаркт или други сериозни сърдечносъдови инциденти? Кои признаци не бива да пренебрегваме?

- Да, студът може да увеличи риска от инфаркт и други сърдечносъдови инциденти, тъй като предизвиква свиване на кръвоносните съдове. При хора с вече съществуващи заболявания рискът е по голям. Предупредителните признаци са болка или стягане в гърдите, задух, студена пот, внезапна слабост и болка, разпространяваща се към ръката, гърба или челюстта. При подобни симптоми трябва незабавно да се позвъни на 112, без да се чака отшумяването им.

- Трябва ли хората със сърдечни заболявания да променят режима си през студените месеци? Кои са най-честите грешки при приема на лекарства?

- През есента и зимата е важно пациентите да следят редовно кръвното си налягане, да се обличат подходящо и да избягват прекомерното физическо натоварване на студено. Една от най-честите грешки е самоволното спиране или променяне на лекарствата, когато стойностите се нормализират. Лечението трябва да се приема според предписанията на лекаря, а при трайни промени в кръвното налягане е необходима консултация.

- Как да посрещнем студените месеци със здраво сърце? Колко движение е полезно, как да се храним и колко често да измерваме кръвното?

- За здраво сърце са необходими редовна физическа активност, балансирано хранене с повече зеленчуци и плодове и ограничаване на солта, мазните храни и алкохола. За повечето възрастни са подходящи поне 150 минути умерена физическа активност седмично, съобразена със здравословното им състояние. Хората с хипертония трябва да измерват кръвното си според лекарските препоръки, по възможност по едно и също време, и да записват резултатите. Профилактичните прегледи също са важна част от грижата за сърцето.

- Кои са ранните признаци на сърдечна недостатъчност и защо навременната диагностика е толкова важна?

- Сред ранните признаци на сърдечна недостатъчност са задухът при физическо усилие или в легнало положение, необичайната умора, отоците по глезените и краката и бързото покачване на теглото вследствие на задържане на течности. Тези симптоми често се отдават на възрастта или преумората, но не бива да се подценяват. Навременната диагностика позволява да се започне подходящо лечение, да се облекчат оплакванията и да се намали рискът от хоспитализации и усложнения.