Как да подобрим здравето си през лятото - съветите на кардиолога
Алкохолът, цигарите и обезводняването натоварват сърцето, а бездимните никотинови продукти са по-малко вредна алтернатива за пушачи, които не успяват...
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Алкохолът, цигарите и обезводняването натоварват сърцето, а бездимните никотинови продукти са по-малко вредна алтернатива за пушачи, които не успяват...
Защо устойчивите навици се изграждат бавно, а не чрез строги диети и крайни ограничения
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Сърдечно-съдовите заболявания не се лекуват с лежане, а с умерена физическа активност
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Той допълни, че няма доказателства, че точно 10 000 крачки на ден са полезни за здравето
Измамници пуснаха шалшива новина
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Какво казва опитният кардиолог
Краят на лятото и началото на есента е периодът с най-ниска смъртност