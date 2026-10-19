Светило в медицината ни стана лекар на годината

Урологът професор Калоян Давидов спечели приза "Лекар на годината 2026". Той получи приза на специална церемония в Националния исторически музей. Връчи му я лично президентът Илияна Йотова.

Проф. Давидов е началник на Клиниката по урология и ръководител на „Простата център“ в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Софиямед“. Той е сред пионерите на лазерната и роботизираната урология в България. През 2008 г. става първият български хирург, извършил операция на простатата с лазер, а днес заедно със своя екип има опит в над 1300 роботизирани операции.

Като международно признат обучаващ хирург проф. Давидов има значим принос за въвеждането на иновативни технологии, включително изкуствен интелект, триизмерни изображения и добавена реалност при роботизирани операции. Дейността му съчетава високоспециализирана хирургия, научна работа и обучение на млади лекари.

Постиженията му получават международно признание. През 2018 г. е удостоен със сертификата Master Surgeon of Urology за високо качество на хирургичната помощ, а впоследствие става първият български уролог, избран за обучаващ хирург в международната програма на производителя на роботизираната хирургична система „Da Vinci“.

Сред най-значимите му постижения е разработването, съвместно с неговия екип, на иновативна технология, която съчетава изкуствен интелект, триизмерни изображения и добавена реалност при роботизирани операции. Тя позволява на хирурзите да планират и извършват интервенциите с още по-голяма прецизност, като съхраняват максимално здравите тъкани и намаляват риска от усложнения.

През 2025 г. проф. Давидов, заедно с екипа си, въвежда и нов щадящ метод за лечение на доброкачествено увеличена простата, разширявайки възможностите за лечение на пациентите.

През май 2026 г. проф. Давидов организира и ръководи международно практическо обучение, в рамките на което демонстрира четири сложни роботизирани операции пред специалисти от България и чужбина. Най-съвременните хирургични техники са проследени онлайн от медици от над десет държави.

Наред с лечебната и преподавателската си дейност, той активно подкрепя кампании за профилактика и ранно откриване на урологични заболявания, защото вярва, че добрата медицина започва много преди пациентът да влезе в операционната.

Българският лекарски съюз връчи специалното юбилейно отличие „За принос и заслуги към лекарското съсловие – 125 години БЛС“ на хирурга д-р Добрин Папуров. Д-р Папуров е и дългогодишен председател на Районната лекарска колегия в Търговище.

Специалното отличие за лекарска всеотдайност и етика „Д-р Стефан Черкезов“ получи д-р Ивайло Парев – млад лекар, специализант по анестезиология. Наградата носи името на лекаря, който през 1963 г. спасява 47 души от горящ автобус с цената на собствения си живот. Наред с работата си д-р Парев вече 11 години служи като иподякон в църквата „Свето Благовещение Богородично“ в Разлог.

По време на церемонията бяха връчени и традиционните награди на Българския лекарски съюз в четири категории.

В категорията „Ти си нашето бъдеще“ бяха отличени д-р Василена Топузанска, д-р Винсент Селкински, д-р Светослав Стоянов, д-р Християн Христов и доц. Петър Учиков.

В категорията „Принос за развитие и утвърждаване авторитета на съсловната организация“ бяха отличени д-р Здравко Димитров и д-р Павлина Здравкова.

В категорията „Принос за развитие и прилагане на иновативна медицина и уникални техники“ бяха отличени доц. Марина Дянкова, проф. Петя Андреева и проф. д-р Никола Колев.

В категорията „Дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на дадена специалност“ бяха наградени доц. Валерия Хаджийска, доц. Тони Аврамов, проф. Генчо Начев и проф. д-р Евелина Одисеева.

Признание за своя професионализъм, дългогодишна дейност и принос към медицинската общност получиха и лекари, номинирани от районните лекарски колегии в страната.

По време на церемония беше излъчен филм, посветен на 125-годишната история на Българския лекарски съюз.

На церемонията в Националния исторически музей присъстват президентът Илияна Йотова, вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, министърът на здравеопазването Катя Ивкова, омбудсманът Велислава Делчева, представители на ръководствата на НЗОК, Българския зъболекарски съюз и Българския фармацевтичен съюз, лекари, представители на академичната общност и други гости.