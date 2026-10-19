2 плода понижават кръвното

Както бананите, така и боровинките са полезни, ако се опитвате да понижите кръвното си налягане. Според Verywell Health, те съдържат хранителни вещества, които помагат за поддържане на здравословно кръвно налягане, особено калий, калций и магнезий. В същото време всеки плод има свои собствени ползи. Според USDA бананите съдържат повече калий, докато боровинките имат противовъзпалителни свойства, пише БГНЕС.

Проучване в The American Journal of Clinical Nutrition показва, че калият играе ключова роля в контрола на кръвното налягане: увеличаването на приема на този минерал, като същевременно намалявате натрия в диетата си, може да помогне за понижаване на кръвното налягане. Калият също така поддържа електролитния баланс и мускулните контракции - ето защо спортистите толкова обичат бананите. Един банан съдържа 375 милиграма калий, докато една чаша боровинки съдържа 114 мг калий, или около една трета от количеството, което се съдържа в един банан, отбелязва изданието. Междувременно Американската сърдечна асоциация препоръчва консумацията на 3500 до 5000 мг калий на ден за предотвратяване или контролиране на високо кръвно налягане. „Последни изследвания също така подкрепят констатацията, че ефектът от понижаването на кръвното налягане от повишения прием на калий е по-изразен при хора, които вече страдат от хипертония“, казва регистрираният диетолог Джейми Гнау.

Проучване, публикувано в списание Frontiers in Physiology, установи, че боровинките помагат за подобряване на функцията на кръвоносните съдове и диастоличното кръвно налягане – по-ниското число отразява налягането между сърдечните удари. Въпреки че боровинките са с по-ниско съдържание на калий, те съдържат антиоксиданти, наречени антоцианини, които могат да намалят възпалението. Това е важно, защото хроничното възпаление е свързано с високо кръвно налягане. Гнау обаче казва, че са необходими още изследвания, за да се разбере дали боровинките действително осигуряват „клинично значимо“ понижение на кръвното налягане и ако е така, колко плодове би трябвало да се изядат, за да се постигне такъв резултат.

Експертите препоръчват консумацията на 4-5 порции плодове на ден. Както боровинките, така и бананите отговарят на това диетично ръководство, така че решението кой плод да ядете зависи от вас, казва експертът. „Просто зависи от това дали искате да се съсредоточите повече върху противовъзпалителен подход или търсите ефективно регулиране на кръвното налягане чрез прием на калий“, казва до;. Мелиса Мроз-Планелс, директорка на програмата за диетични стажове в Университета „Бастир“.

„Няма ясен победител тук. Важно е да разгледаме цялостната картина на това, което има в чиниите ни, и дали получаваме достатъчно плодове и зеленчуци, тъй като повечето хора не консумират достатъчно“, добави Мроз-Планелс.