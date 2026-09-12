Учени: Яжте шамфъстък срещу високо кръвно
Тези ядки заместват други, по-малко здравословни храни в диетата.
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Тези ядки заместват други, по-малко здравословни храни в диетата.
онижаването на високото кръвно налягане не изисква винаги хапчета
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