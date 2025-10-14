5 храни и напитки за понижаване на кръвното

Понижаването на високото кръвно налягане не изисква винаги хапчета, според проучване. Има обаче някои храни и напитки, които могат естествено да помогнат за понижаване на кръвното налягане до здравословни нива.

Зеленият чай

Катехините в зеления чай влияят на кръвното налягане и сърдечно-съдовото здраве, като предпазват от окисляване, намаляват възпалението във вените и артериите и предотвратяват образуването на кръвни съсиреци. Проучванията показват, че зеленият чай може да помогне за понижаване на систоличното (горното граница) и диастоличното (долната) на кръвно налягане. Според друга статия, хора с хипертония, които пият зелен чай в продължение на три или повече месеца, могат да изпитат тези ефекти.

Куркумата

Някои проучвания показват леко подобрение на кръвното налягане след консумация на куркума. Например, в един преглед на проучвания, участниците са имали намаление на систоличното кръвно налягане с 1,24 милиметра живачен стълб (mmHg) след консумация на куркума в продължение на 12 седмици. Друго проучване установи, че жените, които са приемали куркума повече от три месеца, са имали леко намаление на кръвното налягане.

Семената от чиа

Пептидите (биоактивни протеини), открити в семената от чиа, влияят на ангиотензин-конвертиращия ензим (АСЕ), който е от съществено значение за регулирането на кръвното налягане. Проучванията показват, че редовната консумация на 1 супена лъжица семена от чиа намалява диастоличното кръвно налягане с 6–7 mmHg. Необходими са обаче още изследвания.

Тъмният шоколад

Тъмният шоколад е богат на флаваноли – естествени съединения, открити в какаото, които спомагат за подобряване на функцията на кръвоносните съдове. Проучванията показват, че ежедневната консумация на тъмен шоколад в продължение на две до четири седмици може да подобри кръвното налягане при възрастни.

Сокът от цвекло

Сокът от цвекло може да понижи кръвното налягане благодарение на съдържанието си на нитрати. Нитратите се превръщат в азотен оксид, който разширява кръвоносните съдове и увеличава снабдяването с кислород и кръвния поток. Изследванията показват, че сокът от цвекло може естествено да помогне за понижаване на кръвното налягане. Той обаче трябва да се използва заедно с лекарства за хипертония.

