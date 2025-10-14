България на кръстопът в битката с диабета

Новите данни за разпространението на диабета в България очертават тревожна тенденция – броят на засегнатите се е удвоил за по-малко от две десетилетия. Изследване на проф. д-р Анна-Мария Борисова и съавтори, публикувано в Clinical Medicine Research (2024), показва, че почти всеки трети българин над 60 години страда от диабет, а още повече са хората с предиабет – състояние, което често остава незабелязано, но може да доведе до тежки усложнения.

Епидемия в сянка

„Време е да говорим с нашите близки“ – под това мото български специалисти по ендокринология обсъдиха новите данни за заболяването. Проф. д-р Анна-Мария Борисова и проф. д-р Михаил Боянов представиха статистиката, която разкрива скрита епидемия.

В световен мащаб над 1 милиард души живеят с предиабет, а общият им брой вече надвишава този на диагностицираните с диабет. Според последния Атлас на Международната диабетна федерация (IDF, 2025), 1 от всеки 8 възрастни има нарушен глюкозен толеранс, а 1 от всеки 11 страда от нарушена гликемия на гладно.

Във Великобритания над 12 милиона души живеят с диабет или предиабет, а 1,3 милиона дори не подозират, че са засегнати. В САЩ състоянието засяга 38% от възрастното население, или почти 100 милиона души. В България ситуацията следва глобалната тенденция, но с още по-бърз темп на нарастване.

Предиабетът - последен шанс за действие

Предиабетът е „последната възможност да спрем развитието на диабет тип 2“, смята проф. д-р Анна-Мария Борисова, началник на Клиниката по ендокринология в УМБАЛ „Софиямед“. Тя уточнява, че между 5 и 10% от хората с предиабет ежегодно развиват диабет тип 2, но този процес може да бъде предотвратен. Според нея ранното откриване и промяната в начина на живот са най-силното оръжие в борбата с болестта, защото могат да обърнат процеса. Борисова подчертава, че превенцията трябва да започва от семейството, тъй като информираността и подкрепата от близките са решаващи.

Проф. д-р Михаил Боянов от УМБАЛ „Александровска“ допълва, че предиабетът трябва да се разглежда като сигнал за действие, а не като диагноза, която може да почака. Той отбелязва, че проучванията показват колко ефективна може да бъде профилактиката – намаляването на телесното тегло с едва 5–7% и редовната физическа активност могат да понижат риска от развитие на диабет тип 2 с над 50%. Според Боянов това е напълно постижимо, ако хората знаят за риска и реагират навреме.

Мета-анализ на 129 изследвания с участието на над 10 милиона души, публикуван през 2020 г., показва, че хората с предиабет имат повишен риск от смъртност (13%), сърдечносъдови заболявания (15%), коронарна болест на сърцето (16%) и инсулт (14%) в сравнение със здравите индивиди.

Начинът на живот и околната среда

Основните рискови фактори са добре известни – наднормено тегло, затлъстяване, нездравословна диета, липса на физическа активност и генетична предразположеност. Но новите научни данни добавят още един пласт към проблема. Изследвания сочат, че замърсяването на въздуха и излагането на химични вещества като бисфенол А (BPA) също повишават риска от инсулинова резистентност.

Проучване в Diabetologia (Herder et al., 2025) определя затлъстяването като един от най-сериозните, но и модифицируеми рискови фактори за развитие на диабет тип 2. Авторите свързват бързата урбанизация, заседналия начин на живот и нарастващата консумация на ултрапреработени храни и напитки с експлозията на нови случаи по света. Според Световната федерация по затлъстяване (2025) до 2030 г. половината от възрастното население на планетата ще е с наднормено тегло, а една пета – със затлъстяване.

Организацията по прехрана и земеделие на ООН (FAO, 2024) изчислява, че вредните последици от нездравословното хранене струват на света над 6 трилиона долара годишно – не само в здравни разходи, но и под формата на социални и екологични щети.

Превенцията като национален приоритет

Експертите са единодушни, че ранната диагностика и активната профилактика трябва да се превърнат в национален приоритет. Увеличаването на броя на случаите на диабет тип 2 е не само медицински, но и социално-икономически проблем, който поставя тежест върху здравните системи.

Специалистите подчертават, че масовите кампании за информираност, достъпът до профилактични изследвания и поощряването на здравословното хранене могат да спрат тенденцията. Проф. Борисова обобщава, че борбата с предиабета започва в семейството – с разговор, с промяна, с подкрепа – защото „най-доброто лечение е това, което никога не се е наложило“.

Всеки може да направи първата крачка, като провери своя риск чрез онлайн теста:

https://www.yourprediabetes.info/bg/prediabetes-test.html

