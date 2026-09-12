Неврологът д-р Цветанов: Първите симптоми при инсулт изискват незабавна намеса
Инсултът трябва да се разпознава и лекува възможно най-скоро след първите симптоми
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Инсултът трябва да се разпознава и лекува възможно най-скоро след първите симптоми
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Прехвърлите ли 40-50 г., се изследвайте за атеросклероза на всяка година, съветва проф. Екатерина Титянова Акад. проф. д-р Екатерина Титянова е начал...
Стара Загора. Медицинският екип на клиниката по кожни и венерически болести в старозагорската МБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД -/Университетска/ веч...
Монтана. Център за ранна диагностика на онкологични заболявания вече работи в Монтана, съобщи директорът на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" д-р Цветан Тодоров...