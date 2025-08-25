Пациенти от цялата страна избират клиниката по ревматология на ,Сърце и Мозък‘ за диагностика и лечение. Само за първите седем месеца на тази година са преминали 843 болни. През 2024 година броят им е 1338, а от 2 септември 2023 г., когато клиниката отваря врати до 31 декември 2023 г. лекуваните са 322.

„Напоследък приемаме все по-тежки и сложни форми на лупус, артрити, остеопороза. Това се дължи на спазването и прилагането на всички световни стандарти и изискванията в ревматологията – висококачествените лаборатория и апаратура за диагностика, точен подход в лечението от висококвалифициран персонал, продължително и адекватно проследяване“, категоричен е проф. Николов.

Според анализите, за двете години от създаването на клиниката по ревматология, най-голям е делът на възпалителните ставни заболявания. Те могат да бъдат причинени от различни фактори, включително автоимунни процеси, инфекции или травми. Някои от най-често срещаните възпалителни ставни заболявания включват ревматоиден артрит, псориатичен артрит, анкилозиращ спондилит, реактивен артрит, системен лупус еритематозус (СЛЕ), склеродермия, синдром на Сьогрен и миозит“, анализира проф. Николов.

На второ място са дегенеративните заболявания на опорно-двигателния апарат, които включват остеоартрозата и остеопорозата. ,Сърце и Мозък’ разполага с най-модерния и точен скенер за остеопороза - DEXA (Двойно енергийна рентгенова абсорбциометрия) за измерване на костна плътност и диагностициране на остеопороза. Измерва се костната плътност на гръбначния стълб и тазобедрената става.

На трето, но не на последно място са заболяванията на съединителната тъкан. Често тези заболявания са свързани с автоимунни процеси, при които имунната система погрешно атакува собствените съединителни тъкани. Това води до възпаление и увреждане на засегнатите тъкани. Това са кожата, мастната тъкан, мускулите, хрущялите и кръвоносните съдове, които играят ключова роля в поддържането на структурната цялост и функцията на различни системи в организма.

В клиниката по ревматология в ,Сърце и Мозък‘ кипи интензивна подготовка за участие в Националния конгрес през октомври в Пловдив. Наред с динамичната ежедневна лечебна дейност, младите специалисти и специализантите се готвят и за Варненските ревматологични дни, които ще се проведат през септември тази година. Подготвяме презентации и постери, за да представим иновативни подходи и решения за диагностика, лечение и проследяване на пациентите с ревматологични проблеми, както и конкретни клинични случаи.

„Всички млади лекари в клиниката участват непрекъснато в курсове, симпозиуми и конгреси по цял свят. Последното им участие беше в Световния конгрес по ревматология в Барселона. Всички са обучени и сертифицирани за работа с капиляроскопа, с който разполагаме, както и за ултразвукова диагностика на стави. Непрекъснато организираме микросимпозиуми в базата на болницата. Това допълнително мотивира екипите и подобрява качеството на специализирана грижа, с внимание и отдаденост към пациентите“, информира проф. д-р Николай Николов, началник на клиниката.





