Проф. Кантарджиев разкри кога ще ни удари грипната вълна

Една световна мистерия броди, вие сте тука в студиото, за да обясните тази мистерия, която броди. Изчезна Ямагата". С тези думи водещият Георги Любенов хвърли ръкавицата към своя гост проф. Тодор Кантарджиев.

Бившият шеф на Националния център по заразни и паразитни болести коментира в ефира на „Денят започва с Георги Любенов“, че изчезването на грипния вирус тип B (щам Ямагата) не е изненада за специалистите, а напълно очаквано явление. По думите му вирусите се променят непрекъснато и е нормално някои от тях да изчезват с времето.

„Грип от групата B няма от 2020 г. насам и вече не е включен във ваксините. Затова те вече са тривалентни, а не четиривалентни“, поясни той.

Кантарджиев обясни, че вирусните щамове често си „конкурират“ помежду си и по-силният измества останалите. „По време на пандемията ковид изтласка грипа напълно, а след края ѝ нещата постепенно се нормализираха. Грип A и B отново циркулират, но Ямагата не се е появявала вече пет години“, добави той.

По думите му, тази година у нас ще се предлагат френска и холандска противогрипна ваксина, като разлика между тях на практика няма. „Тривалентната ваксина е напълно достатъчна. Световната здравна организация я препоръчва за хора над 65 години“, уточни професорът.

Той посъветва хората да се свържат с личните си лекари, за да се запишат за имунизация, след като ваксините пристигнат – очакваните дози са около 500 хиляди до края на октомври. Назалните ваксини остават само за деца между 2 и 18 години, като за първа имунизация се поставят две дози с месец разлика, а при повторна – една.

Кантарджиев прогнозира, че грипният сезон тази година ще започне по-късно заради дългото лято. „Обикновено зависи кога ще се приберат нашите сънародници от Западна Европа – те често го донасят оттам“, каза той.

В момента у нас се наблюдава активност на други респираторни вируси – риновируси, аденовируси, метапневмовирус и бокавирус, които постепенно ще отстъпят място на грипа към края на ноември.

Относно COVID-19 Кантарджиев уточни, че регистрираните случаи през последните четири седмици са около 200 седмично, но реалният им брой вероятно е няколко хиляди. „Това не е притеснително – по време на пандемията имахме десетки хиляди на ден, а сега случаите са десет пъти по-малко спрямо миналата година“, обясни той.

Накрая професорът препоръча хората да подготвят организма си за зимата с витамин D и разнообразни пробиотици, както и с традиционни ферментирали храни: „Сега е времето за туршии и кисело зеле – по-хубаво от тях няма!“, завърши той.

