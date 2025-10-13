Взеха важни решения за пътуващите със самолет

Закъснението на полет, за което пътникът да получи компенсация, да остане 3 часа - това е позицията, която комисията по транспорт и туризъм на Европейският парламент прие за преговори със Съвета на ЕС с 34 гласа "за" и двама "въздържал се".

Мандатът за тази позиция ми бе даден от 95 на сто от колегите ми в Комисията, заяви пред БНР докладчикът по досието - евродепутатът от Европейската народна партия (ЕНП) Андрей Новаков:

"Срокът, след който пътниците заслужават да получат компенсация за закъснението, да остане три часа, след като вече имаме предложение и за четири и за шест часа - защото шест часа е прекалено дълго време, в което човек да чака на летището, без да може да знае дали ще пътува и къде".

Борим се и за това родителите повече да не плащат, за да стоят до децата си, каза още Новаков. Според него това е абсурдно и не може да струва пари.

Евродепутатите от Комисията настояват също да не се плаща, ако пътникът не се е чекирал вкъщи. Ръчният багаж също трябва да бъде включен в цената на билета, смята евродепутатът:

"В момента има авиокомпании, които боравят с такива практики, че ако имаш два сантиметра по-малък куфар, да трябва да плащаш много високи такси. И така, ако си купил билет за 30 евро, накрая се оказва, че той струва 120, след като си платил всичко".

Ако са отказали да се качиш на борда, защото са продали повече места, отколкото има в самолета, пътникът трябва незабавно да получи компенсация и парите си за това пътуване, ако превозвачът не може да предложи друго.

Депутати настояват и за много по-ясни правила при изгубен багаж.

Съветът обаче не приема някои от тези позиции. Кои точно?

"Нито срокът, след който се дължи обезщетението, нито подходът ни по отношение на багажа - това ще са основните проблемни точки, като най-голямата ще бъде срокът, след който хората трябва да получат обезщетение".

Новаков признава, че преговорите със Съвета се очертава да бъдат трудни:

"Това ще бъдат трудни преговори - на първо място, защото Съветът се забави се вземането на решението 11 години. Парламентът беше готов през 2014 година. Това е една от причините да имаме толкова силно разминаване и няма да скрия, че ще коства много усилия да приключим до декември в тези преговори".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com