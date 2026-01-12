Откриха 5 човешки глави на плаж

Откриха пет човешки глави, висящи на въжета на плаж в югозападен Еквадор. Това предаде Асошиейтед прес.

Според полицията става въпрос за конфликт между престъпни групи.

Мрежи за трафик на наркотици, свързани с транснационални картели, са активни в района на Пуерто Лопес. Те използват рибари и техните малки лодки за незаконните си дейности.

Спор за територия и контрол върху маршрутите за трафик на наркотици предизвика насилие в провинция Манаби, където се намира Пуерто Лопес. Провинцията е една от деветте в страната, в които е обявено извънредно положение. Извънредното положение има за цел да ограничи спиралата на насилието, особено в крайбрежните райони.

Еквадор е обхванат от вълна от насилие повече от четири години, след като се превърна в логистичен център за съхранение и разпространение на наркотици, които влизат главно през северната граница с Колумбия и южната граница с Перу.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com