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Живакът удря минус 22

Живакът удря минус 22

София. До минус 22 градуса ще падне живакът утре сутринта, съобщиха от НИМХ. В София градусите ще бъдат около минус 15, в някои места от страната те щ...

13 декември | 16:58
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