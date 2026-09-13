Горещ шоколад - доза радост в студено време
Повишава нивото на ендорфин в мозъка
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Повишава нивото на ендорфин в мозъка
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Заради студеното време и неспазване на мерките
Канадски учени намериха правилната формула за изчистване на излишните килограми
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София. До минус 22 градуса ще падне живакът утре сутринта, съобщиха от НИМХ. В София градусите ще бъдат около минус 15, в някои места от страната те щ...