Морбили и западнонилска треска отварят две опасни линии пред България
Проф. Тодор Кантарджиев предупреди за фиктивно отчетени ваксини, тежки мозъчни усложнения и заразени комари, които са обичайни и за страната ни
Следете всички новини, анализи и коментари за Западнонилска Треска. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Проф. Тодор Кантарджиев предупреди за фиктивно отчетени ваксини, тежки мозъчни усложнения и заразени комари, които са обичайни и за страната ни
Четирима души починаха в Гърция, а всички регистрирани пациенти в Северна Македония са били хоспитализирани
Покривайте съдовете с вода
Заразяване от комар може да има фатални последици
Заболяването се причинява от вирус, пренасян от комари
Заболяването е рядко и няма лекарство срещу него
По думите му - и да има, и да няма комари, ние трябва да се предпазваме от тях
Официалната статистика сочи, че 13% е смъртността при западнонилска треска
Има години, в които заболеваемостта се повишава
Увеличава се броят на заразените
Два пъти е по-малка вероятността да се разболеем от грип, ако използваме ваксина
Усложненията са тези, които ще мъчат разболелите се от инфекцията
Мъжете са от Пазарджик и София
Инфекцията се предава чрез комари, които са основни преносители
Потвърден е първият случай на заболяването
Пикът на заболяването у нас е в края на август-началото на септември
Най-важно е мерките да се взимат преди проблемите, казва Тодор Кантарджиев
Атина. Още един пациент със западнонилска треска е починал в Гърция. 35 са вече случаите на западнонилската треска в южната ни съседка по данни на цен...
Атина. Регистрирани са 10 случая на заразени от западнонилска треска в Гърция. Местните здравните власти очакват броят на заразените рязко да се увели...