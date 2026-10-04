Включете тези плодове в диетата. Незаменими са

Пребиотиците са вид диетични фибри, които се намират в растителните храни и не се усвояват напълно в червата. Те хранят полезните бактерии, подпомагайки микробиома, храносмилането и цялостното здраве. Някои плодове са особено добри източници на пребиотични фибри, според американското издание Verywell Health, предава БГНЕС. Фибрите са важни не просто не само за здравословно храносмилане. Адекватните количества в диетата помагат за намаляване на риска от запек, диабет, дивертикуларно заболяване и сърдечни заболявания. Плодовете могат да бъдат добър източник на пребиотични фибри, които подхранват полезните бактерии на чревния микробиом. За да извлечете максимума от фибрите, витамините и други хранителни вещества, най-добре е да избирате цели, пресни плодове. По-долу са пет плода, които са богати на пребиотични фибри и могат да бъдат здравословно допълнение към вашата диета.

Ябълки

Съдържат пребиотични фибри под формата на целулоза, хемицелулоза и пектин. По-голямата част от фибрите се намират в кората. Съединенията, открити в ябълките, са свързани с редица ползи за здравето, включително намален риск от диабет, високо кръвно налягане и сърдечни заболявания.

Банани

Съдържат пребиотични фибри под формата на инулин. Пребиотиците съставляват 60% до 80% от въглехидратите в бананите. Неузрелите банани с по-зелени кори съдържат повече фибри и по-малко захар, както и витамин C, калий, фосфор, магнезий и цинк, според проучване за пребиотичните свойства на някои сортове банани в Тайланд.

Круши

Този плод, особено корите му, съдържат разтворими и неразтворими фибри под формата на пектин, целулоза и хемицелулоза. Крушите са също добър източник на витамин C, калий, магнезий и витамин A. Корите на крушите съдържат около 25% от витамин C на плода. Крушите са свързани с намален риск от диабет и холестерол, както и с противовъзпалителни свойства.

Малини

Съдържат много пребиотични фибри на калория, което ги прави добър избор за тези, които искат да получат повече фибри, докато консумират по-малко калории. Те са предимно неразтворими фибри, под формата на целулоза и хемицелулоза. Малините съдържат също калций, желязо, магнезий, калий и витамин C, както и антиоксиданти и съединения с противовъзпалителни свойства.

Портокали

Съдържат разтворими фибри под формата на пектин и неразтворими фибри под формата на целулоза и хемицелулоза. Важно е да се яде цялата портокалова пулпа, тъй като дори бялата влакнеста част под кората съдържа фибри. Портокалите също са източник на хранителни вещества като калций, калий и витамин C, според статия за ползите за здравето от целите плодове и фибрите.