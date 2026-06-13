Превъртаме часовника с час назад! Как да се справим със стреса
Ценните съвети за преодоляване на шока от новото време
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Ценните съвети за преодоляване на шока от новото време
Събуждането ще бъде по-лесно, ще се чувстваме по-бодри и заредени
Смяната на времето е практика, въведена в Европа през 1976 г. по инициатива на Франция
Проблеми с две машини в Бургас
66 евродепутати с кърваво писмо до Урсула фон дер Лайен
Всеки от нас има свой „вътрешен часовник“
Лятното часово време за 2019 г. се въвежда в 3 часа (официално време) на 31 март
Спорт, спа процедури и ароматерапия докарват слънчево настроение Ако дъждът е развалил почивката ви на море в детството, ставате зависим от метеопром...
С между 10 и 12% се увеличават инфарктите в първите 2-3 дни след преминаването на лятното часово време. Това съобщи кардиологът доц. Сотир Марчев в пр...
Краставици и ядки срещу пролетна умора, препоръчва д-р Хасърджиев Умора и апатия са най-честите оплаквания, свързани с преминаването от зимно към лят...