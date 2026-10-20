Нови идеи за минималната заплата. Закон я държи далече от работника

Предстои разговор за намаляване на броя на хората, които получават минимална работна заплата (МРЗ) и за увеличаване на възможностите за по-добро възнаграждение. Това е посоката, която залагаме и за законодателните мерки. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на международна конференция "Bargaining-Up: Повишаване на заплатите чрез колективно договаряне".

Събитието беше организирано от Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) в централата на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), съобщава БТА.

Насърчават колективното договаряне

Ефремова очерта основните цели с промените на Кодекса на труда (КТ) относно новия механизъм за определя на размера на МРЗ. Министърът разясни, че измененията следват заложеното в Директивата за минимални работни заплати за засилване на социалния диалог. По думите ѝ с новия начин за определяне на МРЗ се насърчава колективното трудово договаряне (КТД), а социалният диалог става по-ефективен.

В рамките на преговорите със социалните партньори намерихме компромис за конкретните измерители на четирите критерия за МРЗ, така че да ги използваме в национален контекст, коментира Ефремова.

Избрахме националните показатели, с които разполагаме до момента, добави социалният министър и даде пример с индекса на цените на малката потребителска кошница. Нямаме в момента национална методология, която определя размера на издръжката на живот, отбеляза тя и допълни, че в рамките на следващите девет месеца Националният статистически институт (НСИ) ще разработи такава методология. Целта е след три години, когато има достатъчно избрана информация от начина, по който се прилага новият механизъм за МРЗ, да се направи първата оценка на адекватността на минималното възнаграждение.

Все още има шанс за по-висока минимална заплата

Ако в бюджета постъпят допълнителни приходи, може да се променят някои параметри в него, каза още социалният министър Наталия Ефремова пред журналисти относно възможността минималната работна заплата (МРЗ) да бъде повече от предвидените в проект на постановление на Министерския съвет 660 евро. Попитана има ли шанс за по-висок размер, тя отговори: „Най-вероятно има шанс“.

До края на октомври ще бъде ясен окончателният размер. В момента работното ниво е 660 евро, заяви Ефремова. Аз също разчитам като социален министър, че имаме все още възможност за последни разговори с Министерството на финансите за определяне на максимално възможния размер, добави тя.

Водим разговори по всички параметри на бюджета между всички министри, за да може да се влезне в рамката, която е необходима за умерена фискална консолидация. Това означава намаляване на бюджетния дефицит, но не с драстични мерки, каза министърът.

Наталия Ефремова очаква до 31 октомври да бъде готов проектобюджетът, за да се пусне за обществено обсъждане, а през ноември се очаква да бъде внесен в парламента. В началото на ноември започват официалните консултации в рамките на тристранния диалог, каза тя.