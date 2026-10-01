Нова помощ от 50 евро тръгва от днес. Не се подава заявление

От днес, 1 октомври, започва изплащането на еднократната помощ от 50 евро по програмата „Инфлационен чек“, насочена към най-уязвимите хора и семейства заради поскъпването на горивата и отражението му върху цените на основни храни и услуги. Мярката ще обхване над 550 000 души, като общият предвиден ресурс е 30 млн. евро. Най-важното за правоимащите е, че не трябва да подават ново заявление - Агенцията за социално подпомагане ще предостави средствата служебно.

Право на компенсацията имат лица и семейства с доходи под линията на бедност, които са обект на системата за социално подпомагане. В обхвата на мярката влизат още деца и младежи без родителска грижа до 21-годишна възраст, които напускат резидентна социална услуга, както и хората, получаващи целева помощ за отопление през текущия отоплителен сезон.

По 50 евро ще получат също семейства, които отглеждат деца с трайни увреждания, деца сираци, подпомагани със семейни помощи, деца, настанени при близки и роднини или в приемни семейства, както и военноинвалиди и военнопострадали, които получават социална подкрепа. Ако едно лице попада едновременно в повече от една от тези групи, сумата ще бъде изплатена само веднъж.

Парите ще се предоставят по начина, по който съответният човек обичайно получава социалната си помощ - по лична банкова сметка или чрез пощенски оператор. Преводите по банковите сметки започват от днес. За хората, които получават помощите си по пощата, сумите ще бъдат налични в определени периоди през октомври, ноември и декември. Първият период е от 1 до 26 октомври, следващият - от 16 до 26 ноември, а последният - от 15 до 23 декември.

За хората, които са заявили целевата им помощ за отопление с твърдо гориво да бъде изплатена директно на доставчика, е предвидена отделна възможност. Те ще могат да получат своите 50 евро в пощенския клон на „Български пощи“ по настоящия си адрес.

От днес влиза в сила и още една мярка, насочена към ограничаване на част от разходите за горива. До 31 декември 2026 г. природният газ и втечненият нефтен газ - пропан-бутан, използвани като моторно гориво, ще се облагат с нулева акцизна ставка.

Мярката е временна и ще действа три месеца - от 1 октомври до края на годината. Според разчетите ефектът върху държавния бюджет се очаква да бъде около 20 млн. евро по-малко приходи от акцизи за периода.