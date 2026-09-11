Безобразие! Две топки сладолед за 35,50 евро
Случаят разпали страстите в Слънчев бряг
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Случаят разпали страстите в Слънчев бряг
Необходимите средства за изплащане на добавките са 57 800 000 евро
Полицаи разясняват на пенсионери как да различават новите пари
По 20 лева плащат измамници за фалшива банкнота от 50 евро. Това стана ясно в благоевградския съд по време на дело срещу А. Р. Мъжът бе признат за вин...