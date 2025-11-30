Страх и паника в селата. 50 евро? Не сме виждали тази банкнота

В навечерието на въвеждането на еврото, притесненията на възрастните хора как ще се оправят с новите пари расте. А в селата цари голяма неизвестност.

Това стана ясно от срещата на полицаи, които отидоха в село Крумово да разясняват на пенсионерите как да различават истинските пари от фалшивото евро.

Оказа се, че независимо от факта, че селото е на няколко километра от Пловдив, бабите и дядовците не са виждали и пипнаха за първи път 50-еврова банкнота, предава БНТ.

"За първи път виждам тая банкнота, досега не съм виждала нито долар, нито евро“, сподели една от пенсионерките.

На живо хората от селото имаха възможност да разгледат банкнотите, след като първо им ги показаха на видео.

От полицията обясниха на възрастните, че евробанкнотите имат уникален воден знак, който се вижда само срещу светлината, и вградена защитна нишка, която при фалшификатите обикновено е залепена или отпечатана.

Пенсионерите ги посъветваха да използват фенерче, с което да осветяват банкнотите и да проверяват скритите защитни елементи.

Мнозина обаче признаха, че с пазаруването ще им бъде най-трудно.

"Магазинерите несъзнателно ще опитат да ни излъжат. Имам млади вкъщи, ще се съветвам с тях да пазаруват отначало те, аз няма да мога да се справя с магазина“, сподели друг пенсионер.

Стоян Минчев, кмет на село Крумово, пък им даде полезен съвет: "Най-добрият вариант е безконтактното плащане, там няма какво да се случи, транзакциите минават по банков път и няма да има проблем“

От полицията им напомниха още, че левове е препоръчително да се обменят само в пощите или в банките.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com