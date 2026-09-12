Добра новина за еврото
От ЕЦБ подчертават, че евробанкнотите остават сигурно и надеждно платежно средство
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От ЕЦБ подчертават, че евробанкнотите остават сигурно и надеждно платежно средство
Получил пратката и го закопчали
Голям проблем с наближаването на еврото
Полицаи разясняват на пенсионери как да различават новите пари
Неприятен рекорд за последните 15 години
Инфлацията е повлияла и на това. По-едрите купюри носят по-голяма възвращаемост
Банкнотите не са майсторска изработка
Задържаха шестима, намериха в тях 122 200 евро менте евро в купюри от по Е 200
Те бяха задържани на 20 октомври 2018 г. при операция на СП и ГДБОП
Експертите предупреждават, че при голямото пазаруване по Коледа и Нова година има най-голям риск да се окажем с фалшиви пари в портфейла
Фалшиви банкноти от 50 лева са засечени в магазинната мрежа в Пловдив. Това съобщи "Фокус" и уточни, че от около седмица са засечени несъответствия в...
Парите менте са на клиенти, оправдали се служителите