Страшна драма с парите в държавата

Броят на регистрираните и задържани фалшиви банкноти, циркулиращи в паричното обращение у нас, е най-висок от началото на 2010 година или от 15 години насам, сочи справка на БТА в данните на Българската народна банка.



През третото тримесечие на тази година задържаните неистински банкноти възлизат на 2896 броя. За последно по-висок брой е бил отчитан през първото тримесечие на 2010 година, когато регистрираните фалшиви купюри са били 3327 броя.

Най-много от задържаните фалшиви банкноти са такива с номинал от 50 лева - 2748 броя или близо 95 на сто от всички регистрирани неистински пари през разглежданото тримесечие. Това е най-високият брой регистрирани неистински банкноти от 50 лева, откакто се води тази статистика. Банкнотите от 100 лева са втори по масовост - 91 броя, следвани от тези с номинал от 20 лева - 51 броя.

Задържаните фалшиви пари през третото тримесечие нарастват 2,5 пъти спрямо второто тримесечие, когато възлизаха на 1249 броя. Тогава най-много от задържаните фалшиви купюри бяха тези от 100 лева - 661 броя, следвани от тези с номинал от 50 лева - 533 броя.

Като цяло последните две тримесечия се наблюдава драстичен ръст на задържаните и регистрирани неистински банкноти, циркулирали в паричното обращение, тъй като през последното десетилетие само през две тримесечия задържаните фалшиви пари са достигали четирицифрено число.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com